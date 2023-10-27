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Автодилер опроверг слухи о дефиците запасных частей для китайских авто в России

«АвтоСпецЦентр» опроверг слухи о дефиците запасных частей для китайских авто
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Проблемы, связанные с поставками оригинальных запчастей и комплектующих для автомобилей из КНР, не коснулись официальных дилерских центров китайских брендов, сообщили «Известиям» в ГК «АвтоСпецЦентр».

Там рассказали, что этой осенью владельцы неофициальных станций технического обслуживания (СТО) столкнулись с нехваткой деталей для машин из Китая. Так, нехватка запчастей фиксировалась в 108 тыс. СТО. Кроме того, наблюдаются проблемы с доступом к информации о технологиях ремонта автомобилей. В таких условиях неофициальные центры не могут обеспечить качество технического обслуживания, объяснили в ГК «АвтоСпецЦентр».

«Проблемы с поставками запчастей не коснулись официальных дилеров, сотрудничающих с китайскими автопроизводителями. Они имеют полный доступ к технической информации и хранят на складах необходимый запас оригинальных деталей для авто из КНР», — подчеркнул российский дилер.

Уточняется, что за девять месяцев 2023 года число визитов в сервисные центры увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Эксперты связывают это с ростом объема импорта китайских авто: с января по май 2023-го в РФ ввезли 287 тыс. автомобилей, в то время как в 2022 году было импортировано всего 162 тыс. штук.

Деловой оборот: кого заинтересует новый седан из КНР
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Ранее, 24 октября, генеральный директор «АвтоСпецЦентр Химки» Илья Петров рассказал «Известиям», что в России спрос на китайские авто продолжит расти, потому что новинки из КНР превосходят многие корейские, японские, европейские аналоги по комплектации и оснащению. При этом, по его словам, среди самых популярных китайских брендов у россиян — Chery, Haval, Geely и Exeed.

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