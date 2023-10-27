Нутрициолог назвала отказ от фастфуда и сока профилактикой атеросклероза

Нутрициолог, консультант по питанию и член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Татьяна Ширкова рассказала, как минимизировать риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 26 октября, она отметила, что чрезмерное потребление насыщенных жиров — основной фактор возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Насыщенные жиры увеличивают уровень холестерина в крови, из-за чего формируются жировые отложения на стенках артерий, со временем они могут стать причиной образования тромбов и привести к инсультам и сердечным приступам.

Для профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний Ширкова посоветовала увеличить потребление фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов. Это поможет снизить уровень холестерина и поддержать здоровье сердца. Фрукты, по словам врача, стоит есть каждый день, лучше выбирать именно сами фрукты, а не соки и смузи. Кроме того, ежедневно стоит есть минимум две-три порции овощей, не забывать о листовых салатах и зелени.

Кроме этого, отметила врач, следует сократить употребление жиров, избегать чрезмерного потребления пищи с насыщенными жирами, которые содержатся в жирном мясе, сливочном масле, сыре и других молочных продуктах.

Готовить пищу лучше всего на пару, также можно запекать или варить блюда вместо жарки на масле, пишет сайт kp.ru. Также Ширкова посоветовала снизить потребление продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров — газированных напитков, сладостей и фастфуда.

26 октября врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о последствиях переедания. По его словам, оно может привести к резкому ухудшению состояния у людей с недостаточностью кровообращения, с выраженным коронарным синдромом, с ишемической болезнью сердца. Также переедание приводит к появлению лишнего веса и развитию таких заболеваний, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и подагра, сообщает RT.

В тот же день врач-эндокринолог, врач-диетолог Юлия Хрулева объяснила причины сильной тяги к сладкому. По ее словам, в большинстве случаев тяга к сладкому обусловлена привычками в питании и индивидуальными предпочтениями человека, а не дефицитом веществ в организме или какими-то патологиями.

19 октября врач-кардиолог Анна Бирюкова указала на вред фастфуда для сосудов и сердца. По ее словам, всему виной трансжиры, которые используют при изготовлении маргарина, фастфуда и кондитерских изделий. Врач подчеркнула, что данные вещества не усваиваются в организме. Из-за долгой циркуляции в крови они увеличивают риск развития атеросклероза, отмечает телеканал «360».

Ранее исследователи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что употребление винограда снижает уровень холестерина, предотвращает сердечные приступы и инсульты, сообщает телеканал «Звезда».