Реклама
Прямой эфир
Мир
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
Мир
Посольство РФ осудило высказывания главы МО Британии о контактах РФ с ХАМАС
Мир
Байден заявил о необходимости США и КНР работать вместе над решением глобальных проблем
Мир
WP узнала о призывах США к Израилю отказаться от масштабной операции в Газе
Общество
СКР возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности журналистов МИЦ «Известия»
Мир
ХАМАС заявило об отражении израильского наземного вторжения на востоке Аль-Бурейджа
Мир
Украинские СМИ заявили о спланированном СБУ покушении на экс-нардепа рады Царева
Мир
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Мир
Пентагон заявил о намерении США выпускать новый тип ядерной бомбы
Происшествия
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Мир
В НАТО указали на преждевременность вступления Украины в альянс
Мир
ХАМАС заявило об атаке Газы Израилем «с суши, моря и воздуха»
Мир
В Виннице школы перевели на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А

Нутрициолог назвала отказ от фастфуда и сока профилактикой атеросклероза

Врач Ширкова: для профилактики атеросклероза нужно отказаться от фастфуда и сахара
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Bernd Juergens
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нутрициолог, консультант по питанию и член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Татьяна Ширкова рассказала, как минимизировать риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 26 октября, она отметила, что чрезмерное потребление насыщенных жиров — основной фактор возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Насыщенные жиры увеличивают уровень холестерина в крови, из-за чего формируются жировые отложения на стенках артерий, со временем они могут стать причиной образования тромбов и привести к инсультам и сердечным приступам.

Для профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний Ширкова посоветовала увеличить потребление фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов. Это поможет снизить уровень холестерина и поддержать здоровье сердца. Фрукты, по словам врача, стоит есть каждый день, лучше выбирать именно сами фрукты, а не соки и смузи. Кроме того, ежедневно стоит есть минимум две-три порции овощей, не забывать о листовых салатах и зелени.

Кроме этого, отметила врач, следует сократить употребление жиров, избегать чрезмерного потребления пищи с насыщенными жирами, которые содержатся в жирном мясе, сливочном масле, сыре и других молочных продуктах.

Готовить пищу лучше всего на пару, также можно запекать или варить блюда вместо жарки на масле, пишет сайт kp.ru. Также Ширкова посоветовала снизить потребление продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров — газированных напитков, сладостей и фастфуда.

Дела сердечные: врачи рассказали о кардиологических болезнях россиян
Сердечно-сосудистые заболевания в стране со временем «молодеют»

26 октября врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о последствиях переедания. По его словам, оно может привести к резкому ухудшению состояния у людей с недостаточностью кровообращения, с выраженным коронарным синдромом, с ишемической болезнью сердца. Также переедание приводит к появлению лишнего веса и развитию таких заболеваний, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и подагра, сообщает RT.

В тот же день врач-эндокринолог, врач-диетолог Юлия Хрулева объяснила причины сильной тяги к сладкому. По ее словам, в большинстве случаев тяга к сладкому обусловлена привычками в питании и индивидуальными предпочтениями человека, а не дефицитом веществ в организме или какими-то патологиями.

19 октября врач-кардиолог Анна Бирюкова указала на вред фастфуда для сосудов и сердца. По ее словам, всему виной трансжиры, которые используют при изготовлении маргарина, фастфуда и кондитерских изделий. Врач подчеркнула, что данные вещества не усваиваются в организме. Из-за долгой циркуляции в крови они увеличивают риск развития атеросклероза, отмечает телеканал «360».

Ранее исследователи из Калифорнийского университета пришли к выводу, что употребление винограда снижает уровень холестерина, предотвращает сердечные приступы и инсульты, сообщает телеканал «Звезда».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023