Йод вашу медь: какими словами заменить нецензурную лексику

Со школьной скамьи люди знают, что русский язык богат и могуч, но когда дело доходит до сложной, конфликтной ситуации, то в ход идет преимущественно нецензурная лексика. Как достойно ответить грубияну, можно ли избавиться от привычки сквернословить и почему мат нуждается в защите — в материале «Известий».

Краткая история

Мат — это часть народного языка и культуры, подчеркивает доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Российского государственного гуманитарного университета Наталья Брагина. Считается, что матерная брань имеет языческое происхождение и первоначально могла использоваться в проклятьях, а также в свадебных обрядах как символ плодородия. А вот версия монгольского происхождения обсценных слов была отвергнута после того, как ученые расшифровали несколько старинных берестяных грамот, датированных до нашествия Батыя. В одной из них, найденной в Старой Руссе, автор рекомендует адресату лежа производить некие действия, обозначенные именно матерным словом. Суть послания сводилась к выражениям «не выпендривайся», «будь как все». По датировке грамоты (XII век) понятно, что тут обошлось без влияния извне.

— Несмотря на то что уже со времен раннего христианства церковь боролась с «лаей матерной», брань достаточно широко использовалась на Руси. Это нашло отражение и в топонимике — названиях небольших сел, деревень, речек, оврагов, пустошей, — рассказывает Брагина.

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Обсценная лексика встречается также в документах петровского времени. Но с XVIII века в процессе формирования русского литературного языка мат начинает жестко табуироваться как «непечатное слово», «нецензурная лексика» и вытесняется в область низовой культуры. Однако народный язык не обходился без острых слов. В XIX веке ими пользовались в беседах и личной переписке даже литераторы, в том числе и Александр Пушкин. Но издатели и цензоры не пропускали крепкие эпитеты на книжные страницы.

— Составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Даль записывал всё, что попадалось под руку, собрав таким образом огромную коллекцию русских слов, пословиц, поговорок, присловий. В том числе и заветные (заповедные, секретные, тайные) пословицы и поговорки с использованием мата. Однако он не стал включать их в свой словарь, — продолжает Наталья Брагина.

Мат появился в третьем издании, когда редактированием словаря занялся русский лингвист польского происхождения, член-корреспондент Петербургской академии наук Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. Дело в том, что Даль, не будучи профессиональным лексикографом, допустил ряд неточностей, свободных интерпретаций происхождения отдельных слов, использовал даже придуманные им слова. Требовалось сделать более последовательное и системное описание лексики в соответствии с лексикографическими традициями. Бодуэн де Куртенэ выполнил эту задачу, а также дополнил издание обсценной лексикой, считая, что она должна быть в народном словаре.

Всплеск популярности матерных слов пришелся на период становления молодого советского государства. В революцию пришло много людей, хорошо владеющих непечатной лексикой, — матросы, рабочие. Многие из них заняли в государстве руководящие должности. Обсценная лексика смешалась и с блатной речью. Поэтому важной задачей после революции стала «борьба за чистоту русского языка». Появился термин «культура языка» и позже — «культура речи». В советское время действовал строгий запрет на употребление матерных слов как в печати, так и в любых других видах публичной деятельности. А для того чтобы взять в библиотеке так называемое бодуэновское издание словаря Даля, требовалось получить специальное разрешение.

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— Понятие «культура речи» было очень жестко привязано к понятию правильной речи — без ошибок и без употребления грубых, обсценных слов. А в 1990-х годах, в постсоветскую эпоху, начали издаваться словари сленга и обсценной лексики. Появились первые лингвистические исследования, посвященные мату и бранным словам , — продолжает собеседница.

Такие издания теперь открыты и доступны не только специалистам в области филологии.

Ангидрид твою валентность через медный купорос

Интересную группу, соотносительную с матерными словами, составляют эвфемизмы — нейтральные слова или выражения, которыми заменяют грубую, неуместную или непристойную лексику. Иногда они приходят на выручку в беседе с матершинником.

— Некоторые лингвисты оценивают эвфемизмы и всевозможные замены матерных слов не очень высоко: теряется экспрессия, слова производят впечатление вторичности, — рассуждает Наталья Брагина. — Тем не менее многие из них имеют звуковое соответствие с обсценными словами. Самый простой и распространенный вариант — употребление слова «блин».

Слово «фиг» (например, «фиг тебе», «иди на фиг», «а на фига ты это делаешь») также является четким эвфемизмом — соотносится с известным трехбуквенным ругательством.

— Эвфемизмы могут появляться в результате языковой игры: с помощью невинных нейтральных слов придумываются ругательства, которые употребляются, как если бы они были настоящими. Подбирается звуковое соответствие, используется нужная интонация. Выражения смутно напоминают обсценные, но запретную черту человек при этом не переходит , — разъясняет Наталья Брагина.

Некоторые обороты даже фиксируются в словарях. Например, когда речь заходит о разных формах безделья, используется выражение «груши околачивать». Трехбуквенное обсценное слово, отвечающее на вопрос «чем», здесь подразумевается, но умалчивается. Не все знают, что и выражение «накрыться медным тазом» тоже не такое уж невинное, как кажется, поскольку в грубом варианте этой конструкции фигурирует вовсе не медный таз. Но существуют и более изящные варианты.

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— Когда-то пользовалось популярностью ругательство «апатит твою Хибины мать». Названия минерала и горного массива на Кольском полуострове далеки от запретной лексики, но звуковое совпадение здесь достаточно очевидно. Есть выражения, в которых используются химические термины. Например: «Ангидрит твою мать», «Ангидрит твою перекись марганца», «Ангидрид твою валентность через медный купорос», «Хлор тебе в этиловый спирт», «Йод вашу медь!» — рассказывает филолог.

Вместо ругательств наши соотечественники используют и звуковые замены, такие как «ёшкин кот», «ёкэлэмэнэ», «японский городовой», «елки-палки», «елки зеленые», «ёкарный бабай».

— Очень часто в речевых конструкциях встречается слово «туды». Варианты, с которыми схоже это «туды»: «растуды», «разэдак», «так растак», «так перетак». Существует много вариантов ругательств, образованных с помощью сочетания глагола «иди» и произвольного набора слов («в баню», «к чертовой бабушке», «к едрене фене», «на три веселых буквы», «куда подальше»), — разъясняет эксперт.

С точки зрения специалистов, народные ругательства (матерные или эвфемизмы) — это пример блестящего словообразования. Люди придумывают интересные лингвистические конструкции, играя с суффиксами и префиксами, присоединяя их к матерным корням. На основе словообразовательных моделей можно изобрести много новых эпитетов и выражений, дополняя их различными словами, использовать аббревиатуры, играть с контаминацией (смешением). Чего только стоит символическая подборка геометрических фигур, когда по их очертаниям угадываются некие буквы, складывающиеся в узнаваемые слова.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Интересно, что постепенно уходят в прошлое нецензурные надписи на заборах. Однако еще актуальны туалетные «послания». Их собирают с целью изучения так называемого субстандарта, к которому относятся, например, просторечие, диалект и жаргон.

В поле зрения специалистов уже попали матерные надписи на различных носителях. На недавней конференции, посвященной субстандартной лексике, лингвисты обсуждали, в частности, нецензурные принты на футболках, кружках, худи, бейсболках, подарках и сувенирах.

— Современный мир — это действительно мир игры, в том числе языковой. И в этом плане нецензурные, непечатные слова представляют очень богатый материал. Но это до того времени, пока их экспрессия еще не до конца утрачена. Интерес уйдет, как только слова перестанут быть запретными , — рассуждает профессор филологии.

Если на запретном языке просто разговаривать, то он со временем обезличивается. По словам эксперта, характерным свойством обсценной лексики является ее высокая экспрессивность. Благодаря этому табуированные слова уместны в определенных ситуациях, например в момент опасности. Но при повсеместном употреблении такая лексика активно теряет исключительность.

Можно и нельзя

Человек переходит на запретный язык, поскольку только таким образом способен реагировать на непростые жизненные ситуации, комментирует психиатр, сексолог Алексей Вилков. Установка на использование табуированной лексики формируется еще в детстве, когда ребенок слышит острые выражения и повторяет их. И если не формировать запрет на использование бранных слов, то привычка укоренится и останется.

— Чаще всего она формируется под влиянием улицы, сверстников. А внутренний запрет обычно связан с влиянием и внушением родителей и педагогов, общим уровнем культуры. Если в детства с помощью запретов и самовнушения у человека сформировалась установка сдерживать себя, блокировать нехорошие слова и не поддаваться на провокации, то она обязательно сработает, — подчеркивает психиатр.

Старший психолог клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич обращает внимание на то, что в момент грубой публичной брани человек, как правило, охвачен агрессией, гневом, раздражением. Таким образом он выражает внутреннее состояние и снимает напряжение, потому что не может, не приучен или не хочет найти другую форму для выражения своих чувств.

— Такое поведение может быть вариантом распущенности, если человек рос в семье, где постоянно видел подобную форму общения. Ему не привили социально адекватные нормы коммуникации, не останавливали, не обучали хорошему тону. Грубиян привык выражать свои эмоции через матерные слова и считает это нормой общения , — комментирует Анастасия Наталевич.

Непечатные высказывания в публичном месте также могут быть проявлением эгоцентризма и отсутствия эмпатии. Человек словно сообщает окружающим: «Я веду себя как хочу, выражаю свои чувства так, как мне нравится, не думаю и не хочу думать об окружающих».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Подобные феномены встречаются и у людей, имеющих определенные психические нарушения. Например, у человека снижен волевой компонент и повышена склонность к аффективным реакциям. Поэтому, когда рождается сильная эмоция, он не может ее проконтролировать, сдержать и найти социально приемлемую форму для ее выражения , — рассуждает психолог.

Грубые высказывания носят и защитную функцию. Например, если человек конфликтует с кем-то в публичном месте или напуган самим конфликтом, то может действовать по принципу «лучшая защита — это нападение». Возможно, он подсознательно хочет «напугать» противника, транслируя ему сигнал «не подходи ко мне, я сильнее».

— Органические нарушения тоже служат причиной подобного поведения. Если человек получил черепно-мозговую травму или поражение лобных долей головного мозга, которые отвечают за волевой компонент и контроль, то у него могут возникнуть сложности с контролем эмоциональных реакций, — говорит Наталевич.

Если люди используют мат в качестве инструмента агрессии, то можно выбрать стратегии, которые позволяют достойно себя вести, когда оппонент использует грубость, говорит Наталья Брагина. В каждой конкретной ситуации работает своя модель поведения: молчание, уход, вежливая ирония, сарказм. Важную роль играют интонация, выражение лица, личность оппонента. В любом случае главное — сохранять самообладание и чувство собственного достоинства.

— Если человек ведет себя агрессивно из-за собственного бессилия, страха, закомплексованности, то его должны отрезвить спокойный вид собеседника, холодный тон и фразы типа: «Простите, почему вы это себе позволяете?» или: «Почему я всё это должна слушать?» Если человек использует агрессию сознательно, стремясь вывести вас из себя, то можно ему иронически посочувствовать: «Как же это вас так скрутило, придите в себя! До какого же состояния вы себя довели. Вам бы температуру померить да прилечь, а вы вон как надрываетесь, смотреть страшно!» — подсказывает Наталья Брагина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Эксперт рекомендует иронически похвалить агрессора: «Какие милые слова вы произносите! Помедленнее, пожалуйста, и отчетливее, я не всё понимаю». Уходы от прямой ответной агрессии в область сарказма и легкой издевки могут поставить в тупик собеседника, который жестко пошел на прямой конфликт. Однако надо учитывать, что каждый человек имеет свой так называемый речевой портрет, который в значительной мере определяет стиль общения. Если язык оппонента выдает в нем грубого и недалекого человека, то направленная на него ирония может только раззадорить матершинника.

— В состоянии агрессии человек очень плохо переходит в область саркастических взаимоотношений. Он рвется напролом, а над ним еще и смеются! Хороший вариант в этом случае — прервать общение, используя повторы: «Извините, извините, извините. Всё. Всё. Всё. До свидания. До свидания. До свидания», — продолжает Наталья Брагина.

Бывают ситуации, когда успешной становится все-таки ответная реакция с употреблением обсценной лексики. Особенно если человек лучше нападающего владеет ненормативной лексикой или если именно такой ответной реакции агрессор не ожидал. И всё же психолог не советует вступать в конфронтацию с человеком, который срывается на нецензурную брань.

— Если вы понимаете, что человек действительно сильно чем-то расстроен или что-то случилось, попробуйте предложить ему помощь. Второй вариант — вежливо попросите не кричать так громко, не материться, объясните, что это неприятно окружающим, особенно если рядом находятся дети , — продолжает Анастасия Наталевич.

Психически здоровый человек в состоянии конструктивно отреагировать на такие слова и поменять свою форму поведения. Но если он не идет на контакт, не извиняется, а реагирует более агрессивно, то лучше отойти подальше, перейти в другой вагон, словом, оградить себя от неприятной ситуации. В случае неадекватности и опасности человека следует вызвать бригаду врачей.

Работаем над собой

По мнению психиатра Вилкова, во взрослом возрасте не всегда можно избавиться от неприятной привычки материться — мышление уже действует по установленному шаблону. Если собеседник тоже привык реагировать по подобной схеме, то ответ будет симметричным. Возникает некая эмоциональная связь, которая приводит к словесной перепалке с использованием матерных слов. Вернуть культуру речи можно, если приложить к этому максимум усилий, считает эксперт. Прежде всего необходимо, чтобы родители правильно воспитывали детей и влияли на них личным примером, закладывая нужные императивы.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Важную роль играет школа — преподаватели воздействуют на ребенка, когда родителей нет рядом. Но многое зависит от окружающей среды — тех сверстников, которые, в свою очередь, также находятся под влиянием своих родителей и копируют особенности культуры и воспитания, принятые в семьях, — продолжает Вилков.

В современном мире огромное значение имеет интернет, а отношение к табуированным словам в Сети весьма лояльное и нейтральное, напоминает психиатр. Это создает для подростков установку, что мат является нормой и обычным явлением. В итоге снижаются волевые запреты, непечатная лексика становится рутиной, не вызывающей отрицательных эмоций.

— Важен уровень самообразования — книги, особенно классическая литература с богатым языком. Если у человека хороший словарный запас, то он сумеет высказаться, не прибегая к шаблонным фразам с использованием нецензурных слов. Но это требует дисциплины и мотивации, работы над собой, что не каждый может себе позволить , — говорит Алексей Вилков.

Филологи не могут сказать наверняка, что будет дальше с нецензурной лексикой — станет ли она частью обычной речи, окончательно утратив свою экспрессивность, или же сохранится как табуированная, неприличная, употребляемая в особых ситуациях.

— Мат — это часть языка, а язык сложно обуздать. Но ясно, что нужна зона запретного, некая область, в которую можно вступать лишь в некоторых ситуациях , — предостерегает Брагина.