Бранный день: от Роскомнадзора просят четкий список запрещенной лексики
В Роскомнадзор обратились с просьбой составить четкий список бранных слов, которые нельзя использовать в СМИ. Соответствующее письмо в ведомство направила Торгово-промышленная палата (ТПП), ссылаясь на жалобы от телеканалов и радиостанций. По словам авторов письма, контроль в этой сфере усилился, десятки редакций получают штрафы, но при этом нет четких правил, какие слова употреблять можно, а какие нельзя. Однако составить четкий и исчерпывающий перечень бранных слов невозможно, говорят эксперты: в зависимости от речевой ситуации даже вполне невинные выражения могут кому-то показаться оскорбительными.
Внести ясность
Торгово-промышленная палата РФ обратилась в Роскомнадзор с просьбой составить список бранных слов, запрещенных к использованию в СМИ. Авторы письма (есть в распоряжении «Известий») ссылаются на многочисленные жалобы со стороны телеканалов и радиостанций, которые поступают в профильный комитет ТПП. Представители СМИ отмечают, что Роскомнадзор усилил контроль за использованием бранной лексики, но нормы закона «настолько неопределенны, что порождают возможность их произвольного толкования».
«Квалификация того или иного слова и выражения как бранного определяется ситуативно», — говорится в письме ТПП.
Из-за этого даже сохранение авторской стилистики произведения может спровоцировать наложение штрафа от регулятора. А если очищать материалы, идущие в эфир, от спорных выражений — например, художественные фильмы — то есть вероятность получить иски о нарушении авторских прав, приводит позицию вещателей ТПП.
За последние полтора месяца в ТПП поступило около 15 обращений от представителей медиабизнеса — преимущественно региональных телерадиокомпаний, рассказал «Известиям» председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий.
— За этот же период территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики, — сказал он. — Штрафы назначаются по решению суда. Их суммы варьируются от 5 до 20 тыс. рублей.
По словам источника «Известий» на медиарынке, штрафы назначались, в частности, за использование в эфире слов литературного русского языка, таких как «сука», «тварь» и «дурак».
ТПП предложили Роскомнадзору заполнить пробел в законодательстве с помощью лингвистов — провести экспертизу, которая бы определила «безусловно бранную лексику» и составить примерный перечень слов и выражений, которые грубыми не являются, но могут быть таковыми в определенном контексте.
Помимо этого, представители бизнеса предлагают установить в качестве единого справочного материала для вещателей только один словарь, поскольку сейчас «рекомендованные словари русского языка во многих случаях дают противоречащие друг другу определения».
«Известия» направили запрос в Роскомнадзор. В ведомстве подтвердили получение обращения и отметили, что рассмотрят его и направят ответ «в установленные сроки».
Произвольная трактовка
Сейчас закон устанавливает запрет на распространение СМИ материалов, содержащих нецензурную брань. За использование таких выражений медиавещателям грозит штраф, а также прекращение деятельности, если нарушение было неоднократным. Но детальных критериев отнесения выражений к бранным действующее законодательство не содержит, отметила в беседе с «Известиями» член ассоциации юристов России Мария Верховская.
— Обстоятельства каждой конкретной ситуации оцениваются вначале Роскомнадзором, а затем — судом, — пояснила она.
В 2013 году Роскомнадзор обнародовал специальные рекомендации, согласно которым «к нецензурным относятся четыре общеизвестных слова, которые начинаются на «х», «п», «е», «б», а также производные от них слова и выражения». Тем не менее в 2018 году ведомство посчитало нецензурным еще одно слово на букву «м», сотрудники Роскомнадзора составили административный протокол на интернет-издание «Знак» за его использование, писали СМИ.
Кроме того, по словам источника «Известий» на медиарынке, территориальные управления Роскомнадзора для выявления бранных слов порой руководствуются внутренними закрытыми документами.
Как рассказала «Известиям» главный редактор телерадиокомпании «Тверской проспект – Регион» Елена Девяткина, ее организация в апреле 2023 года получила штраф в 20 тыс. рублей за появление двух бранных слов в ходе показа кинофильма. По словам журналистки, законодательство не устанавливает единого перечня бранных слов, а лингвистическая экспертиза, которая может быть принята судом при рассмотрении подобных дел, обойдется в несколько раз дороже.
— Легче заплатить штраф, — сказала она.
Помимо этого, как сообщили «Известиям» в ТПП, с похожими случаями к ним обращались и в редакции телеканала «Русский Север» и «Томское время».
Нет термина
Нормативное закрепление термина «бранная лексика», равно как и «нецензурная брань», не станет панацеей в вопросе назначения спорных штрафов, считает Мария Верховская.
— Это нецелесообразно, поскольку не позволит с точной степенью достоверности установить факт нарушения, — полагает она.
С такой позицией согласен и завотделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов.
— Невозможно создать перечень слов, которые в том или ином контексте могут выступать как бранные, — сказал он. — Туда придется включить значительную часть лексики русского языка. В зависимости от речевой ситуации даже вполне невинные слова кому-то покажутся бранными.
Дать определение «бранной лексики» непросто, отметил эксперт: оценочная лексика во многих случаях функционирует как брань. К примеру, слово «идиот» может выступать как ругательство и восприниматься как оскорбление. Но это и медицинский диагноз.
В случае неумышленных и формальных нарушений реакция контролирующих органов должна быть мягче, полагает эксперт в области медиаправа Светлана Кузеванова. Даже юристы и другие эксперты используют «интуитивные механизмы при оценке бранных слов», заключила она.