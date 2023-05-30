Бранный день: от Роскомнадзора просят четкий список запрещенной лексики

В Роскомнадзор обратились с просьбой составить четкий список бранных слов, которые нельзя использовать в СМИ. Соответствующее письмо в ведомство направила Торгово-промышленная палата (ТПП), ссылаясь на жалобы от телеканалов и радиостанций. По словам авторов письма, контроль в этой сфере усилился, десятки редакций получают штрафы, но при этом нет четких правил, какие слова употреблять можно, а какие нельзя. Однако составить четкий и исчерпывающий перечень бранных слов невозможно, говорят эксперты: в зависимости от речевой ситуации даже вполне невинные выражения могут кому-то показаться оскорбительными.

Внести ясность

Торгово-промышленная палата РФ обратилась в Роскомнадзор с просьбой составить список бранных слов, запрещенных к использованию в СМИ. Авторы письма (есть в распоряжении «Известий») ссылаются на многочисленные жалобы со стороны телеканалов и радиостанций, которые поступают в профильный комитет ТПП. Представители СМИ отмечают, что Роскомнадзор усилил контроль за использованием бранной лексики, но нормы закона «настолько неопределенны, что порождают возможность их произвольного толкования».

«Квалификация того или иного слова и выражения как бранного определяется ситуативно», — говорится в письме ТПП.

Из-за этого даже сохранение авторской стилистики произведения может спровоцировать наложение штрафа от регулятора. А если очищать материалы, идущие в эфир, от спорных выражений — например, художественные фильмы — то есть вероятность получить иски о нарушении авторских прав, приводит позицию вещателей ТПП.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

За последние полтора месяца в ТПП поступило около 15 обращений от представителей медиабизнеса — преимущественно региональных телерадиокомпаний, рассказал «Известиям» председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий.

— За этот же период территориальные органы Роскомнадзора составили около 25 протоколов, связанных с использованием бранной лексики, — сказал он. — Штрафы назначаются по решению суда. Их суммы варьируются от 5 до 20 тыс. рублей.

По словам источника «Известий» на медиарынке, штрафы назначались, в частности, за использование в эфире слов литературного русского языка, таких как «сука», «тварь» и «дурак».

ТПП предложили Роскомнадзору заполнить пробел в законодательстве с помощью лингвистов — провести экспертизу, которая бы определила «безусловно бранную лексику» и составить примерный перечень слов и выражений, которые грубыми не являются, но могут быть таковыми в определенном контексте.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Помимо этого, представители бизнеса предлагают установить в качестве единого справочного материала для вещателей только один словарь, поскольку сейчас «рекомендованные словари русского языка во многих случаях дают противоречащие друг другу определения».

«Известия» направили запрос в Роскомнадзор. В ведомстве подтвердили получение обращения и отметили, что рассмотрят его и направят ответ «в установленные сроки».

Произвольная трактовка

Сейчас закон устанавливает запрет на распространение СМИ материалов, содержащих нецензурную брань. За использование таких выражений медиавещателям грозит штраф, а также прекращение деятельности, если нарушение было неоднократным. Но детальных критериев отнесения выражений к бранным действующее законодательство не содержит, отметила в беседе с «Известиями» член ассоциации юристов России Мария Верховская.

— Обстоятельства каждой конкретной ситуации оцениваются вначале Роскомнадзором, а затем — судом, — пояснила она.

В 2013 году Роскомнадзор обнародовал специальные рекомендации, согласно которым «к нецензурным относятся четыре общеизвестных слова, которые начинаются на «х», «п», «е», «б», а также производные от них слова и выражения». Тем не менее в 2018 году ведомство посчитало нецензурным еще одно слово на букву «м», сотрудники Роскомнадзора составили административный протокол на интернет-издание «Знак» за его использование, писали СМИ.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Кроме того, по словам источника «Известий» на медиарынке, территориальные управления Роскомнадзора для выявления бранных слов порой руководствуются внутренними закрытыми документами.

Как рассказала «Известиям» главный редактор телерадиокомпании «Тверской проспект – Регион» Елена Девяткина, ее организация в апреле 2023 года получила штраф в 20 тыс. рублей за появление двух бранных слов в ходе показа кинофильма. По словам журналистки, законодательство не устанавливает единого перечня бранных слов, а лингвистическая экспертиза, которая может быть принята судом при рассмотрении подобных дел, обойдется в несколько раз дороже.

— Легче заплатить штраф, — сказала она.

Помимо этого, как сообщили «Известиям» в ТПП, с похожими случаями к ним обращались и в редакции телеканала «Русский Север» и «Томское время».

Нет термина

Нормативное закрепление термина «бранная лексика», равно как и «нецензурная брань», не станет панацеей в вопросе назначения спорных штрафов, считает Мария Верховская.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Это нецелесообразно, поскольку не позволит с точной степенью достоверности установить факт нарушения, — полагает она.

С такой позицией согласен и завотделом Института русского языка РАН Анатолий Баранов.

— Невозможно создать перечень слов, которые в том или ином контексте могут выступать как бранные, — сказал он. — Туда придется включить значительную часть лексики русского языка. В зависимости от речевой ситуации даже вполне невинные слова кому-то покажутся бранными.

Дать определение «бранной лексики» непросто, отметил эксперт: оценочная лексика во многих случаях функционирует как брань. К примеру, слово «идиот» может выступать как ругательство и восприниматься как оскорбление. Но это и медицинский диагноз.

Фото: ТАСС/Артем Коротаев