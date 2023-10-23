Апелляционный суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Сачкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о приговоре основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова к 14 годам колонии по обвинению в государственной измене. Об этом 23 октября сообщили в суде.

«Суд рассмотрел апелляцию на приговор Сачкову и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу стороны защиты — без удовлетворения», — отметили в пресс-службе суда.

Апелляционную жалобу защита Сачкова подавала ранее, 7 августа. Адвокат основателя компании Grouр-IB Владимир Слащев тогда сообщил «Известиям», что защита обжаловала приговор.

Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима 26 июля. При этом гособвинение просило назначить подсудимому 18 лет колонии. Сачков признать свою вину в суде отказался. Дело слушали в закрытом режиме, поскольку в его материалах содержатся секретные данные.

Сачкова арестовали по делу о госизмене 29 сентября 2021 года. Тогда сотрудники Group-IB заявили, что уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

Фигурант также являлся преподавателем в МГТУ имени Баумана, однако в вузе не связывали его задержание с работой в университете. В марте 2023 года стало известно, что ФСБ завершила расследование дела Сачкова. Подробностей ведомство не привело в силу секретности процесса.