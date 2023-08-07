Защита основателя Grouр-IB Сачкова обжаловала приговор по делу о госизмене
Защита осужденного за госизмену основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова обжаловала приговор. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Владимир Слащев 7 августа.
«Апелляционная жалоба подана», — сказал защитник.
26 июля Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило назначить 18 лет колонии.
Дело слушалось в закрытом режиме, так как в материалах содержатся секретные сведения. Сачков отказался признать в суде вину.
Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года по делу о госизмене. Тогда сотрудники Group-IB заявили, что уверены в невиновности основателя и руководителя организации.
Сачков преподавал в МГТУ имени Баумана, но в вузе не связывали его задержание с работой в университете.
В марте этого года стало известно, что ФСБ завершила расследование дела. Подробностей не приводилось в силу того, что материалы засекречены, как и у большинства подобных разбирательств.