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Защита основателя Grouр-IB Сачкова обжаловала приговор по делу о госизмене
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Защита основателя Grouр-IB Сачкова обжаловала приговор по делу о госизмене

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Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда
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Защита осужденного за госизмену основателя компании Grouр-IB Ильи Сачкова обжаловала приговор. Об этом «Известиям» сообщил адвокат Владимир Слащев 7 августа.

«Апелляционная жалоба подана», — сказал защитник.

26 июля Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима. Гособвинение просило назначить 18 лет колонии.

Дело слушалось в закрытом режиме, так как в материалах содержатся секретные сведения. Сачков отказался признать в суде вину.

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Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года по делу о госизмене. Тогда сотрудники Group-IB заявили, что уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

Сачков преподавал в МГТУ имени Баумана, но в вузе не связывали его задержание с работой в университете.

В марте этого года стало известно, что ФСБ завершила расследование дела. Подробностей не приводилось в силу того, что материалы засекречены, как и у большинства подобных разбирательств.

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