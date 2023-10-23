Гуманитарная помощь из Египта прибыла в Газу на большегрузах

Третий конвой гуманитарного груза пересек КПП «Рафах». Гуманитарный конвой из 15 грузовиков прибыл в Газу, передает телеканал «Известия». Ранее об этом сообщил палестинский Красный Полумесяц. Помощь включает в себя коробки с детским молоком и медикаменты.

Накануне 17 большегрузов пересекли границу через КПП «Рафах». Египет планирует отправить в сектор Газа колонну еще из 40 машин с грузами для населения анклава.

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