Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии
Экономика
Евро на Московской бирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
Мир
Армия Китая начала военные учения в Бохайском заливе
Происшествия
Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома в Волгоградской области
Экономика
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан

Эксперты попросили Минприроды закрепить правила отстрела и отлова животных в заповедниках

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экспертный совет по заповедному делу предложил уточнить и закрепить правила отстрела и отлова животных в заповедниках и национальных парках. Такую просьбу эта общественная организация направила в Минприроды, письмо есть в распоряжении «Известий».

Оружейный вклад: штраф за незаконную охоту предложили увеличить вчетверо
О каких суммах идет речь и сколько людей пострадало из-за нарушения правил

Регуляционные мероприятия на особо охраняемых природных территориях нужны для изменения или сохранения численности отдельных видов. Они помогают обеспечить экологический баланс и должны быть научно обоснованы, говорится в письме.

«История отечественного заповедного дела за последние 50 лет изобилует многочисленными примерами необоснованного, базирующегося на ошибочных представлениях, непродуманного и неэффективного проведения регуляционных мероприятий на ООПТ (Особо охраняемых природных территориях. — Ред.) федерального значения», — указано в документе.

Во избежание нежелательных экологических последствий, возможностей для коррупции и браконьерства, эксперты призывают тщательнее просчитывать риски. Они призвали принять нормативно-правовой акт, регламентирующий организацию отстрела и отлова животных в заповедниках и нацпарках.

Предлагается закрепить перечень случаев, когда можно провести такие мероприятия, уточнить требуемый список документов для обоснования их необходимости. А также привлекать экспертов к принятию решений. Итоговые данные предлагается публиковать на сайте Минприроды. В ведомстве уже рассматривают предложения специалистов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Охота в пуще: в РФ предложили ввести единые правила отстрела в заповедниках

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023