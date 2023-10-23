Эксперты попросили Минприроды закрепить правила отстрела и отлова животных в заповедниках

Экспертный совет по заповедному делу предложил уточнить и закрепить правила отстрела и отлова животных в заповедниках и национальных парках. Такую просьбу эта общественная организация направила в Минприроды, письмо есть в распоряжении «Известий».

Регуляционные мероприятия на особо охраняемых природных территориях нужны для изменения или сохранения численности отдельных видов. Они помогают обеспечить экологический баланс и должны быть научно обоснованы, говорится в письме.

«История отечественного заповедного дела за последние 50 лет изобилует многочисленными примерами необоснованного, базирующегося на ошибочных представлениях, непродуманного и неэффективного проведения регуляционных мероприятий на ООПТ (Особо охраняемых природных территориях. — Ред.) федерального значения», — указано в документе.

Во избежание нежелательных экологических последствий, возможностей для коррупции и браконьерства, эксперты призывают тщательнее просчитывать риски. Они призвали принять нормативно-правовой акт, регламентирующий организацию отстрела и отлова животных в заповедниках и нацпарках.

Предлагается закрепить перечень случаев, когда можно провести такие мероприятия, уточнить требуемый список документов для обоснования их необходимости. А также привлекать экспертов к принятию решений. Итоговые данные предлагается публиковать на сайте Минприроды. В ведомстве уже рассматривают предложения специалистов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Охота в пуще: в РФ предложили ввести единые правила отстрела в заповедниках