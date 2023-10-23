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Модельный номер: в Саратове выбрали лучших циркачек

На международный фестиваль в Россию сильнейших артисток прислали 13 стран
Фото: Пресс-служба Росгосцирка
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Медуза Горгона, медведи на велосипеде и девушки-джигиты. Саратовский цирк имени братьев Никитиных с 19 по 22 октября собрал на своем манеже девушек, работающих во всех жанрах. 143 циркачки демонстрировали лучшие номера, чудеса дрессуры, эквилибра, акробатики, клоунады, гибкости, выносливости и бесстрашия. Впервые за многие годы жюри фестиваля вручили Гран-при. Его получил номер гимнасток из Монголии — коллективный каучук. «Известия» побывали на фестивале и оценили смелость и отчаяние не слабого пола.

Медвежья хватка

Негласно «Принцессу цирка» именуют профессиональным конкурсом красоты. Девушки одна другой краше приехали в Саратов. Чтобы увидеть их не только на проволоке, но и в не свойсвенном жанре — джигитовке, приехали зрители со всей России. Билеты от 400 до 2900 рублей были проданы, как только появились в продаже.

— Первым делом у нас спрашивали: «А какие животные будут?» — рассказали «Известиям» в кассе Саратовского цирка. — Если в представлении есть хищники, это — залог успеха.

В программе фестиваля были заявлены дрессированные медведи и лошади. Такшантовы — известная династия дрессировщиков медведей. Алия Такшантова, представлявшая Россию на фестивале, говорит, что она росла в опилках. Цирк — ее жизнь, дом, семья. А медведей невозможно заставить делать трюки. Они работают играючи. Как бы не злились зоозащитники и не рассказывали страсти про насилие на манеже. За получившийся кульбит или прыжок животное получает яблоко или печенье.

Алия Такшантова с медведем

Алия Такшантова с медведем

Фото: пресс-служба Росгосцирка

— Медведи попадают к нам в руки маленькими, для меня они как дети, — говорит дрессировщица. — У меня есть уникальная медведица, Умка. Я ее вырастила с 11 дней.

Как говорит дрессировщица, ее дети не заморачиваются, исполняя трюки. Они получают удовольствие, катаются на велосипеде, прыгают через препятствия, бросают мяч в корзину и даже играют на трубе и на губной гармошке. Если зверей принуждать к этому, на каждое действие будет дан медвежий отпор.

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Бывает, что медведи устраивают драки. Поводом становится банальная ревность. Одну медведицу поцеловали, а как же я. Надо всех обойти и поцеловать. Иногда начинаются схватки, и дрессировщик растаскивает. Самое опасное — схватить в этой драке не за шерсть, а за намордник. Он может расстегнуться, и тогда медведи могут укусить даже дрессировщика. Но конфликтов она не допускает. А своих артистов Алия приучила заканчивать номер подношением цветов дрессировщице.

Татьяна Запашная

Татьяна Запашная

Фото: пресс-служба Росгосцирка

Фестиваль — площадка для демонстрации последних достижений в области циркового искусства. Это единственный в мире женский отраслевой конкурс, что делает его поистине особенным и уникальным. Фестиваль собрал лучших артисток из Перу, Мексики, Германии, Вьетнама, Франции, Казахстана, Эфиопии, Монголии, Греции, Бразилии, Китая, Кыргызстана и России. Столь же представительным было и жюри. Оценивали участниц по 10-балльной системе. Жюри конкурса ставило баллы за мастерство и отдельно — за артистизм и зрелищность. Максимально конкурсанты могли набрать 20 баллов. По словам председателя Оргкомитета конкурса Сергея Белякова, чем сложнее трюк, тем выше оценка. А выбрать было непросто.

Отборочная комиссия получила 295 заявок от участниц из 25 стран. И это абсолютный рекорд фестиваля, — добавил Сергей Беляков. — За четыре дня фестиваля зрители увидели 23 уникальных цирковых номера в исполнении 143 участниц.

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Цирк — женское дело

Саратов — колыбель отечественного циркового искусства: именно здесь 150 лет назад открылся первый русский цирк. В дни фестиваля он отметил свой юбилей. На этом манеже впервые вышел с хищниками и Эдгард Запашный. И для племянниц народного артиста Саратов стал открытием в их карьере. 13-летняя Ева и 12-летняя Эльза Запашные въехали в манеж верхом. Юные наездницы — участницы уникального номера «Девушки-джигиты». Девочки были нацелены на победу. Перед началом фестиваля бабушка Татьяна Запашная, которая вошла в жюри конкурса, призналась, что никаких поблажек внучкам от нее не будет. «Как отработают, так и оценю», — резюмировала она. Девочки фамилию не посрамили. Представительная коллегия отдала джигитам Первую премию. Денежный эквивалент 100 тыс. рублей. Такого номера нет ни в одном цирке. Смелые наездницы постарше делали кульбиты, на скаку пролезали под лошадью, возвращаясь в седло. И все это они делали в полумраке. Чтобы софиты не били в глаза лошадям.

Номер «Девушки-джигиты»

Номер «Девушки-джигиты»

Фото: пресс-служба Росгосцирка

Как говорит Эдгард Запашный, девушки в каких-то дисциплинах даже сильнее мужчин.

Несколько лет назад в Саратов приезжала гимнастка из города Маркс, — вспомнил генеральный директор «Армони Организацион» (Турция) Ахмет Экщи. — У нее был номер «каучук». После конкурса она отправилась в Турцию на гастроли. Была там несколько раз. А сейчас работают в Цирке Дю Солей. Вот то, что она делает, не подвластно ни одному мужчине.

Как признался Ахмет Экщи, в цирках Турции есть и артисты, которым неуютно в своем теле. Они совершили камингаут и изменили пол. «Трансгендеры, в принципе, могут быть в цирке, Но в женском конкурсе их участие не уместно. Я считаю, что женщины в цирковом искусстве на шаг опережают мужчин», — уверил турок.

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Среди 7000 человек, работающих в Росгосцирк, нет ни одного трансгендера, — уверен глава компании Сергей Беляков. — Все-таки это искусство настоящее, без подмен. И поверьте, жюри фестиваля было из кого выбрать.

А участница из Франции Марина Джессика Селин Дюран поэтому и приехала в Россию, что в Европе подобного конкурса «только для женщин» не существует. Она с рождения ходит по туго натянутой проволоке. Она из цирковой династии. Работая в цирках Франции, Великобритании, Бельгии встречала трансгендеров. Они ничем стараются не выделяться и не требуют никаких поблажек к себе. В Европе к таким артистам относятся терпимо. «Лишь бы были счастливы», — говорит Марина.

Гимнастка Марина Джессика Селин Дюран

Гимнастка Марина Джессика Селин Дюран

Фото: пресс-служба Росгосцирка

Вот с чем в России напряженка, так это с клоунессами. В Саратов приехали только две. Одна из девушек работала как чревовещательница. Зато посол Мексики в России Эдуардо Вилльегас Мигиас, приехавший оценивать циркачек, рассказал «Известиям», что на его родине с этими артистами проблем нет. «Лучшие клоуны работают в Мексике. И девушек среди них немало», — рассказал посол.

Не смотря на санкции, которые коллективный Запад объявил против России, ни один из артистов не отказался приехать к нам. Кроме того, они уверяли, что русский цирк столь уважаем во всем мире, что это честь побывать хотя бы участником в программе. Их не остановила даже неудобная логистика. Чтобы прилететь в Саратов, многие сделали пересадку в Турции или в Арабских Эмиратах.

— Зато Куба не отменяла Россию и из Латинской Америки можно лететь прямыми рейсами до Москвы, — внес ясность Эдуардо Вилльегас Мигиас.

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За волосы и к небесам

Специально к фестивалю подготовлено и много абсолютно новых номеров, которых еще не видел ни один манеж в мире. Гимнастка на волосах Майна Фернандес Ямачи из Бразилии удивила всех, когда ее за косу подвесили над манежем, а она еще делала разные кульбиты в воздухе, раскручиваясь в полете, изгибаясь. После преставления девушка поделилась секретом крепких волос. Есть мало сахара, пить селен, витамины С и Д. Для ее волос изготавливают специальный комплекс. Но волосы она старается мыть натуральными средствами, желтком и медом. Конечно, всех тонкостей девушка не рассказала, но призналась, что волосы, выпадают. И боль она ощущает только по окончании трюков, а до этого испытывает состояние полета в воздухе.

А гимнастка на корд-де-пареле Ребекка Спигель из Германии призналась, что трюки вошли в ее жизнь всего пять лет назад. Она поехала в путешествие по Латинской Америке и там познакомилась с цирковой труппой. Они и научили ее силовому мастерству. И вот она уже в России на Международном фестивале, участвует наравне с «детьми из опилок».

А номер на шарах от продюсерского центра Гии Эрадзе — групповые хулахупы «Арабески» — и вовсе не имеет аналогов в мире. Девушки на шарах крутят обручи, жонглируют ими. И получили за это золото фестиваля.

Групповые хулахупы «Арабески»

Групповые хулахупы «Арабески»

Фото: Пресс-служба Росгосцирка

От «Королевского цирка Гии Эрадзе» был зрелищный номер «Горгона» в исполнении воздушных гимнасток. Продюсер не скупится на роскошные костюмы своих артисток и на балет. Девушки заняли третье место.

Один из самых красивых номеров фестиваля — «Свобода лошадей» под руководством Екатерины Венегас (Россия). Ее черные и белые кони в сбруе, украшенной стразами, танцевали на манеже, ходили в шахматном порядке, кланялись зрителям, вставали на дыбы без какой-то команды дрессировщицы. Она просто прогуливалась рядом с ними в манеже. Екатерина Венегас получила бронзу. А эквилибр в исполнении маленькой хрупкой Илинг Ши оценили еще выше. За кулисами эту гимнастку посчитали 8-летней. А оказалось, что ей уже 18. Девушка стала обладательницей серебряной медали. Такую же награду вручили дрессировщице медведей Алие Такшантовой.

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Впервые и только на IX Международном фестивале вручили Гран-при. Его получили гимнастки из Монголии с номером «Групповой каучук». В неоновых костюмах девушки вышли на арену и началась магия. Гуттаперчевые девочки буквально завязывались в узел, в стойке на руках катались на гироскутерах, а в финале вообще собрали пирамиду — на этих самокатах.

Гимнастки из Монголии с номером «Групповой каучук»

Гимнастки из Монголии с номером «Групповой каучук»

Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Глядя на то, как Россия может принимать фестивали в условиях ограничений, руководитель цирковой компании «Армони Организацион» Ахмет Экщи договорился с министром культуры Турции о проведении большого фестиваля международного уровня в Стамбуле. Событие состоится в 2024 году, партнером его станет Росгосцирк. А директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян таит надежду, что в следующем году на его родной земле возродится детский фестиваль «Цирковое будущее», который существовал на протяжении 20 лет. Хороший пример оказался заразителен.

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