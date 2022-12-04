 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Будапешт назвал потолок цен на нефть РФ вредным для европейской экономики
Мир
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Спорт
Сборная Аргентины обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Спорт
Месси побил рекорд Марадоны и Роналду по количеству голов на чемпионатах мира
Армия
Связисты под шквалистым огнем боевиков эвакуировали раненых сослуживцев
Спорт
Исмаилов одержал победу над Шлеменко
Мир
Ирландский политик призвал главу ЕК поспособствовать приближению мира на Украине
Мир
Зеленский назвал установленный ЕС ценовой потолок на нефть из РФ в $60 несерьезным
Мир
Ракета выпущена из сектора Газа в сторону Израиля
Мир
Лукашенко заявил о нежелании войны
Мир
В США предрекли Украине потерю юга и левобережья Днепра
Наука
Чернышенко высоко оценил представленные на Конгрессе молодых ученых проекты
/

Крамаренко выиграла квалификацию на турнире «Небесная грация». В финале — две россиянки

Во второй день квалификации определилась восьмерка финалисток индивидуального многоборья
Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во второй день соревнований на турнире «Небесная грация» прошла оставшаяся часть квалификации. Тройка лидеров по итогам выступления еще в трех видах многоборья осталась неизменной. Лала Крамаренко победила, Анастасия Салос стала второй, Анастасия Гузенкова — третьей. Остальные девушки по ходу выступлений то теряли несколько позиций, то вновь поднимались вверх — шла борьба за выход в финал.

Упражнения

Крамаренко лидирует в квалификации «Небесной Грации». Второе место у Салос
В первый день турнира, который проходит на федеральной территории «Сириус», спортсменки показали упражнения со скакалкой и обручем

Субботние упражнения дались гимнасткам сложнее, чем пятничные. Нужно было выступить с мячом, булавами и обручем. Нагрузка возросла, поэтому появились ошибки. Как и в скакалке с обручем, в оставшихся трех программах требовалось учесть свои особенности. «В мяче мы предоставили возможность сделать выбор: гимнастки могут включить в упражнение те элементы, которые им лучше всего удаются. В булавах в основном получились элементы на равновесие, на баланс. В ленте основу должны составлять вращения и пируэты», — рассказывала чемпионка мира и судья турнира Вера Сесина.

У лидера соревнований Лалы Крамаренко на этот раз были помарки. В мяче она допустила потерю, в булавах возникли не совсем точные сходы с поворотов, в ленте у гимнастки завязался узел — и она приняла решение взять запасной предмет. Несмотря на эти недостатки, звездная россиянка выглядела очень уверенно и не проиграла соперницам ни в одном виде, а в сумме ее преимущество составило 15 баллов. Только в скакалке, с которой Лала не выступала достаточно давно, и в ленте, где допустила ошибку, лидер набрала меньше 40 баллов.

Небесная Грация 4
Упражнение с лентой. Анастасия Салос (Беларусь)

Упражнение с лентой. Анастасия Салос (Белоруссия)

Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров

Анастасия Салос из Белоруссии максимально приблизилась к Крамаренко по сравнению с другими участницами. Хотя и у нее были недочеты. Самый явный — потеря в упражнении с булавами. Но это только квалификация — медальная часть соревнований пройдет в воскресенье. А вот что хочется отметить отдельно, это программы Салос. От уникальности выбора музыки и хореографии до эмоциональности она достойна особой похвалы. Как и Владислава Шаронова, которая раскрылась на этом турнире. Если раньше самобытная россиянка была близка к топам, то теперь вошла в их число. И в глазах не только болельщиков, но и судей.

«Ждем выступлений на мировой арене, но скучать не успеваем»
Гимнастка Лала Крамаренко — об участии в коммерческих шоу, лидерстве в сборной и программе Камилы Валиевой

Анастасия Гузенкова во всех предметах выступила ровно, нигде не допустив явных ошибок. Она ни разу не опускалась ниже третьей строчки и заслужила выйти в финал соревнований. Настя попала туда вместе с Лалой Крамаренко от сборной России.

Особенность

Остальные девушки хоть и заняли место в восьмерке сильнейших, были отсеяны из-за правила, которое гласит, что только две представительницы страны могут принять участие в финале многоборья. Поэтому Мария Борисова, талантливая юниорка, которая заняла четвертое место в квалификации, в число финалисток не попала. Равно как и Владислава Шаронова с Марией Победушкиной, расположившиеся сразу вслед за Борисовой. Но подобное правило справедливо, так обычно происходит на всех международных турнирах.

Небесная Грация 5
Упражнение с лентой. Анастасия Гузенкова (Россия)

Упражнение с лентой. Анастасия Гузенкова (Россия)

Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
«Без России и Белоруссии международные соревнования потеряли многое»
Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова — об уровне интереса к художественной гимнастике и новом поколении талантов

В прошлом году на «Небесной грации» совместили правила 2001–2005 и 2022–2004 годов — в итоге ни трудность тела, ни трудность предмета не были ограничены. Сейчас такой регламент действует на российских соревнованиях — вероятно, идея как раз была взята у «Небесной грации». Если эти новшества придутся по душе самим судьям, спортсменкам и тренерам, возможно ли, что внутрироссийские правила снова поменяются? Вера Сесина считает, что да, это то, к чему должна стремиться художественная гимнастика. «Спортсмены, особенно высокого уровня, в чем-то чуть лучше, чуть сильнее, чем остальные. Тут немного другие физические способности должны раскрываться. Если с международными правилами на девять элементов у взрослых и на семь у юниоров может справиться 7–8-летний ребенок, то это не предел совершенства», — рассказала чемпионка мира в интервью «Спорт-Экспрессу».

Интересно будет взглянуть в финале, как гимнастки справятся с пятью упражнениями подряд — для этого нужны серьезные физические и моральные ресурсы. Не только из-за количества предметов, но и из-за изменений в правилах. Примерный вектор оценок уже известен, но в финале многоборья всё начнется заново.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022