Крамаренко выиграла квалификацию на турнире «Небесная грация». В финале — две россиянки

Во второй день соревнований на турнире «Небесная грация» прошла оставшаяся часть квалификации. Тройка лидеров по итогам выступления еще в трех видах многоборья осталась неизменной. Лала Крамаренко победила, Анастасия Салос стала второй, Анастасия Гузенкова — третьей. Остальные девушки по ходу выступлений то теряли несколько позиций, то вновь поднимались вверх — шла борьба за выход в финал.

Упражнения

Субботние упражнения дались гимнасткам сложнее, чем пятничные. Нужно было выступить с мячом, булавами и обручем. Нагрузка возросла, поэтому появились ошибки. Как и в скакалке с обручем, в оставшихся трех программах требовалось учесть свои особенности. «В мяче мы предоставили возможность сделать выбор: гимнастки могут включить в упражнение те элементы, которые им лучше всего удаются. В булавах в основном получились элементы на равновесие, на баланс. В ленте основу должны составлять вращения и пируэты», — рассказывала чемпионка мира и судья турнира Вера Сесина.

У лидера соревнований Лалы Крамаренко на этот раз были помарки. В мяче она допустила потерю, в булавах возникли не совсем точные сходы с поворотов, в ленте у гимнастки завязался узел — и она приняла решение взять запасной предмет. Несмотря на эти недостатки, звездная россиянка выглядела очень уверенно и не проиграла соперницам ни в одном виде, а в сумме ее преимущество составило 15 баллов. Только в скакалке, с которой Лала не выступала достаточно давно, и в ленте, где допустила ошибку, лидер набрала меньше 40 баллов.

Небесная Грация 4 Упражнение с лентой. Анастасия Салос (Белоруссия) Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров

Анастасия Салос из Белоруссии максимально приблизилась к Крамаренко по сравнению с другими участницами. Хотя и у нее были недочеты. Самый явный — потеря в упражнении с булавами. Но это только квалификация — медальная часть соревнований пройдет в воскресенье. А вот что хочется отметить отдельно, это программы Салос. От уникальности выбора музыки и хореографии до эмоциональности она достойна особой похвалы. Как и Владислава Шаронова, которая раскрылась на этом турнире. Если раньше самобытная россиянка была близка к топам, то теперь вошла в их число. И в глазах не только болельщиков, но и судей.

Анастасия Гузенкова во всех предметах выступила ровно, нигде не допустив явных ошибок. Она ни разу не опускалась ниже третьей строчки и заслужила выйти в финал соревнований. Настя попала туда вместе с Лалой Крамаренко от сборной России.

Особенность

Остальные девушки хоть и заняли место в восьмерке сильнейших, были отсеяны из-за правила, которое гласит, что только две представительницы страны могут принять участие в финале многоборья. Поэтому Мария Борисова, талантливая юниорка, которая заняла четвертое место в квалификации, в число финалисток не попала. Равно как и Владислава Шаронова с Марией Победушкиной, расположившиеся сразу вслед за Борисовой. Но подобное правило справедливо, так обычно происходит на всех международных турнирах.

Небесная Грация 5 Упражнение с лентой. Анастасия Гузенкова (Россия) Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров

В прошлом году на «Небесной грации» совместили правила 2001–2005 и 2022–2004 годов — в итоге ни трудность тела, ни трудность предмета не были ограничены. Сейчас такой регламент действует на российских соревнованиях — вероятно, идея как раз была взята у «Небесной грации». Если эти новшества придутся по душе самим судьям, спортсменкам и тренерам, возможно ли, что внутрироссийские правила снова поменяются? Вера Сесина считает, что да, это то, к чему должна стремиться художественная гимнастика. «Спортсмены, особенно высокого уровня, в чем-то чуть лучше, чуть сильнее, чем остальные. Тут немного другие физические способности должны раскрываться. Если с международными правилами на девять элементов у взрослых и на семь у юниоров может справиться 7–8-летний ребенок, то это не предел совершенства», — рассказала чемпионка мира в интервью «Спорт-Экспрессу».

Интересно будет взглянуть в финале, как гимнастки справятся с пятью упражнениями подряд — для этого нужны серьезные физические и моральные ресурсы. Не только из-за количества предметов, но и из-за изменений в правилах. Примерный вектор оценок уже известен, но в финале многоборья всё начнется заново.