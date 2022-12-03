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Крамаренко лидирует в квалификации «Небесной Грации». Второе место у Салос

В первый день турнира, который проходит на федеральной территории «Сириус», спортсменки показали упражнения со скакалкой и обручем
Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
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«Небесная Грация» проходит во второй раз. В прошлом году спортсменки соревновались в Москве, а выиграла Лала Крамаренко. Сейчас звездная россиянка тоже входит в список участниц, но турнир проходит на берегу Черного моря — в новой Академии художественной гимнастики. Конкуренция стала выше, в том числе за счет еще четырех представительниц нашей страны и мастера из Белоруссии Анастасии Салос. В первый день девушки выступали с привычным обручем и непривычной скакалкой, исчезнувшей из взрослой программы более десяти лет назад.

Уникальные правила

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Академия художественной гимнастики рядом с Олимпийским парком на федеральной территории «Сириус» предназначена для региональных команд и клубов и входит в состав мультифункционального спортивного комплекса. Недавно в здании закончены все работы, а первыми на новой площадке выступили участницы «Небесной Грации». В зале собралось много зрителей, получивших приглашения первыми посетить академию. Внутри, кстати, есть музей истории художественной гимнастики. Экспозиция рассказывает и о смене правил, происходившей в этом виде спорта в разные периоды времени.

На церемонии открытия с приветственной речью выступили организатор проекта Алина Кабаева, главный тренер сборной России Ирина Винер, глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер, помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. После этого диктор объявил, что на соревнованиях в качестве почетных гостей присутствует несколько олимпийских чемпионок. Помимо Алины Кабаевой, это Александра Тимошенко, Юлия Барсукова и Евгения Канаева. Приехали также звезды нашей спортивной гимнастики — Светлана Хоркина и Алексей Немов.

Небесная Грация 2
Анастасия Салос

Анастасия Салос

Фото: Спорт-Экспресс/Федор Успенский

Возвращение скакалки не единственное новшество, придуманное организаторами «Небесной Грации». По регламенту в этом компоненте основу составляют прыжки, а в обруче должно быть равное количество всех элементов тела. Количество же элементов предмета и тела при этом не ограничено.

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В комментарии для «СЭ» чемпионка мира, судья соревнований Вера Сесина предположила, что скакалка станет самым трудным предметом для гимнасток: «Думаю, что этот вид будет уступать всем остальным, потому что девочки тренируют упражнения с обручем, мячом, булавами и лентой каждый день, выступают с ними один или два раза в неделю. А скакалку они не брали в руки по пять–семь лет. Тяжело выполнить такую же сложную по насыщенности программу, как с другими видами. Но нам интересно посмотреть, как справятся гимнастки».

Проблемы со скакалкой

Так и получилось. Лидер соревнований Крамаренко набрала в обруче на четыре балла больше, чем в скакалке. Хотя в обоих видах не допустила видимых ошибок. У остальных гимнасток та же ситуация — чувствовалось, что скакалка дается тяжелее. Девушки не избежали неточностей, потерь, иногда приходилось распутывать предмет.

Небесная Грация 1
Лала Крамаренко

Лала Крамаренко

Фото: Спорт-Экспресс/Федор Успенский
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Ближе всех к Крамаренко, как и ожидалось, подобралась Салос. Хотя по итогам двух видов она уступает Лале больше пяти баллов. Казалось, что Насте тяжело далась та же скакалка, но это нормально. Да и результаты квалификации не должны влиять на финал — а туда представительница Белоруссии точно должна попасть.

Третьей идет еще одна россиянка — Анастасия Гузенкова. У нее, как и у Марии Борисовой, запуталась скакалка. Маша сейчас только на седьмой строчке. Правда, отрыв от четвертого места совсем небольшой — меньше балла.

В субботу гимнастки выступят в квалификации с мячом, булавами и лентой, после чего определится восьмерка финалисток. Они и разыграют медали «Небесной Грации» — в воскресенье им предстоит еще раз показать все пять упражнений.

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