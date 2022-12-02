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В Сочи стартовал турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»

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Фото: Спорт-Экспресс/Федор Успенский
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Турнир «Небесная грация» стартовал в пятницу, 2 декабря, в Сочи. В нем принимают участие 18 спортсменок из 14 стран – России, Белоруссии, Китая, Венгрии, Кубы, Индии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Словакии, Колумбии, Мексики, Киргизии и Гватемалы.

Они будут соревноваться зале Академии художественной гимнастики, но не по общепринятым международным правилам, а по экспериментальным, требующих гораздо более сложной программы.

«У сборной команды всегда был зал, а у регионов — не было. Сейчас Академия станет домом для региональных команд и клубов. Ведь в спорте высших достижений не бывает без массового спорта. А в массовый спорт приходят дети за своими кумирами», — сообщила Олимпийская чемпионка, глава благотворительного фонда Алина Кабаева.

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Кабаева также указала на высокий уровень российских гимнасток: многие просто боятся соревноваться со спортсменками из России.

На турнире решили вернуться к «золотому стандарту» начала 2000-х, времени Олимпиады в Афинах, где триумфатором была Кабаева. Их совместят с новыми правилами, принятыми на 2022–2024 годы.

«Дело в том, что Алина делала в свое время намного больше элементов, чем требовалось. И это не наказывалось, а наоборот поощрялось. И мне приходилось её уговаривать, чтобы она делала элементов меньше, потому что настолько были все элементы интересные и сложные, что она не хотела их выбрасывать», – уточнила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Турнир даст возможность гимнасткам проявить себя в многоборье с пятью предметами, а не четырьмя, как на других мировых первенствах.

Трехкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко обратила внимание на то, что можно делать различные элементы.

«Прибавилась скакалка, это очень необычно и интересно. Я очень благодарна Алине Маратовне, что она добавила эту скакалку. Ты имеешь право делать разные элементы и неограниченное количество. То есть, ты можешь показать абсолютно всё и на что ты способен», — подчеркнула Крамаренко.

Международный турнир проходит в Академии художественной гимнастики. Ее строили шесть лет по программе «Газпром-детям». Сверху здание похоже на гимнастический обруч, внутри — просторный тренировочный зал, арена для выступлений, хореографические классы, медицинский центр, бассейн.

Эта «Небесная грация» стала второй по счету, первая состоялась в Москве в прошлом году. В нем участвовали 13 гимнасток из стран, которые в том числе были представлены на Олимпийских играх – 2020.

Проект уникален тем, что спортсменки выступают не по общепринятым международным правилам.

Соревнования в Сочи продлятся до 4 декабря.

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