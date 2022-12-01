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Спортсменки из 14 стран встретятся на турнире «Небесная грация» в Сочи

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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С 2 по 4 декабря в новой Академии художественной гимнастики в Сочи состоится турнир «Небесная грация».

«Если бы экспериментальные правила приняли, было бы очень красиво и здорово»
Юная россиянка Лала Крамаренко — о победе на международном экспериментальном турнире по художественной гимнастике «Небесная грация»

Это уже вторая «Небесная грация», первая состоялась в прошлом году. Проект уникален тем, что спортсменки выступают не по общепринятым международным правилам. В 2021 году соревнования, состоявшиеся в Москве, стали примечательны тем, что были совмещены правила 2005 и 2022–2024 годов: часть регламента взяли из периода, когда на ковре блистала Алина Кабаева. Идея турнира принадлежит именно олимпийской чемпионке-2004, а в качестве организатора выступил ее благотворительный фонд. В этом году «Небесная грация» пройдет в Сочи, в новой Академии художественной гимнастики.

Девушки будут соревноваться в многоборье, но с одной необычной для сегодняшнего дня деталью: помимо стандартных упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой гимнастки подготовят выступления и со скакалкой. На взрослых стартах этот предмет не используется с 2011 года, оставаясь только у юниоров.

Состав участниц в 2022 году солидный. Кроме победительницы прошлогоднего турнира Лалы Крамаренко только от России заявлено еще четыре гимнастки: Владислава Шаронова, Мария Победушкина, Анастасия Гузенкова и Мария Борисова. Из Белоруссии приедет Анастасия Салос, одна из сильнейших «художниц» мира. Также Сочи примет спортсменок еще из 12 государств — от Армении и Узбекистана до Китая и Словакии.

Уровень участниц «Небесной грации» постоянно растет. Это легко объяснимо: пробовать новое и бороться с коллегами из разных стран интересно всем. Год назад турнир преподнес зрителям множество сюрпризов — от выступлений примы Большого театры Светланы Захаровой и известного артиста балета Сергея Полунина до совместного выхода практически всех олимпийских чемпионок в индивидуальном многоборье. В этом году организаторы не собираются опускать высокую планку, и нас ждет настоящий праздник художественной гимнастики.

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