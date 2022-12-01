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«Ждем выступлений на мировой арене, но скучать не успеваем»

Гимнастка Лала Крамаренко — об участии в коммерческих шоу, лидерстве в сборной и программе Камилы Валиевой
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Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
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В этом сезоне Лала Крамаренко стала лидером сборной России по художественной гимнастике. Она выигрывает практически все официальные старты, в том числе победила в личном многоборье на Спартакиаде, опередив ближайших преследовательниц почти на пять баллов. В сентябре она должна была поехать на свой первый чемпионат мира, где боролась бы за золотые медали, но этому помешали санкции. Зато теперь Лала сможет показать себя на «Небесной грации» — уникальном турнире, организованном Благотворительным фондом Алины Кабаевой. Соревнования пройдут в Сочи со 2 по 4 декабря.

«Поддержку болельщиков слышу, читаю все записочки»

— Недавно вы приняли участие в шоу Светланы Хоркиной «Восхождение». Как чувствуете себя на подобных мероприятиях?

— Очень люблю выступать вне официальных соревнований. Есть возможность попробовать что-то новое, примерить образы. Выступление при полном зале очень вдохновляет.

Вступление Крамаренко: «Небесная грация» набирает ход
В Москве прошли официальные тренировки перед уникальным турниром, который проводится по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой

— Долго готовитесь к подобным шоу?

— Организаторы выбрали музыку, которая вписывается в концепцию всего шоу, и вместе с Екатериной Дементьевой мы составили номер. У меня было два дня на подготовку, так как только вернулась со сборов в Дубае.

— Каково было выступать в темном зале?

— Освещение на шоу очень отличается от соревнований. Но это опыт, как с закрытыми глазами пытаешься поймать предмет. Практикуюсь.

— Сезон подходит к концу. Каким он был у вас?

— Сезон был хорошим, но всегда есть к чему стремиться.

— Если посмотреть на результаты этого года, то очевидно, что вы становитесь лидером российской художественной гимнастики. Сами почувствовали это?

— Оценку своих результатов я оставляю за судьями и моими тренерами. В сборной все сильные гимнастки, и я рада конкуренции. Каждая из нас, выходя на ковер, чувствует одинаковую ответственность перед тренером, перед Ириной Винер, зрителями и страной.

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Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
Лала Крамаренко и Ирина Винер

— Ощущаете возросшую популярность?

— Поверьте, в моей жизни ничего не изменилось. Всех своих поклонников очень люблю. Всегда нравится, когда они приходят меня поддержать. Всё слышу, читаю все записочки. Мне очень приятно!

— Были ли какие-то необычные встречи с фанатами?

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— В августе, когда ездила в Санкт-Петербург на мастер-класс, ко мне прямо в аэропорт приехала мастер, которая делает очень красивые ювелирные украшения. Подарила мне одно из своих изделий, я с ним сейчас выступаю. Она была со своими дочками. Я в ответ подготовила для них памятные подарки.

«Без выступлений на мировой арене скучать не успеваем»

— Хватило ли вам соревнований в этом году?

— Конечно, мы ждем выступлений на мировой арене, но у нас много стартов проходит и в России. Скучать не успеваем. Отдельное спасибо нашей Ирине Александровне Винер. Она всегда знает, как можно выйти из любой ситуации, и поддерживает нас.

— Не обидно, что практически весь сезон пришлось выступать только в России?

— Только тот, кто прошел эту школу рядом со мной, поймет, что у меня внутри.

— Следите ли за тем, что происходит на международных стартах? Чемпионат мира смотрели?

— Конечно, смотрела и хочу там выступать.

— Не было мыслей, что в этом году могли выиграть свой первый титул чемпионки мира?

— Пожалуйста, оставьте эту тему. Я со своей страной.

— Всё больше спортсменов из разных видов спорта сейчас меняют гражданство, чтобы выступать на международных соревнованиях. Вы такую альтернативу не рассматриваете?

— Каждый спортсмен вправе принимать свои решения. Знаете, мы всю жизнь отдали, чтобы прийти к одной медали. Скажу лично за себя — речи о смене гражданства и выступлении за другую страну нет.

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Фото: Спорт-Экспресс/Александр Федоров
Лала Крамаренко

— Когда мы вернемся на международную арену, какой расклад сил увидим?

— Давайте вернемся, а там и посмотрим.

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«Новую программу составили, но все секреты раскрывать не будем»

— Насколько вы довольны этим сезоном? Что запомнилось?

— Для меня все сезоны запоминающиеся. В этом могу отметить доработку образа. Я начала работать со стилистом, и мир гимнастики очень быстро это подхватил. Очень рада, что мы с Ириной Александровной и моими тренерами ввели такую моду.

— Какие планы на новый сезон?

— Программу мы уже составили, но все секреты раскрывать пока не будем.

— Кто и как вообще подбирает музыку для ваших программ?

— Ирина Александровна ночами не спит, а утром что-нибудь новенькое отправляет — и музыку, и видео. Она работает круглосуточно. С Ляйсан Савицкой также создаем программу. Все в команде трудятся.

— Не очень понятно, каким будет следующий сезон. Некоторые спортсмены пробуют себя в чем-то новом. Не хотели бы попробовать себя в телевизионных проектах?

— Телевизионные проекты — это прекрасно, но пока я в профессиональном спорте. Не могу уделить время этому.

— А если позовут, например, в «Ледниковый период»?

— Всё только после завершения моей спортивной карьеры.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Камила Валиева

— Знаю, что вы следите за фигурным катанием и не раз отмечали Камилу Валиеву. Как вам ее программа в этом сезоне?

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— Замечательная и лиричная, как она сама. У нее очень интересная программа, особенно под музыку из фильма «Интерстеллар». Мне понравилась задумка с азбукой Морзе. Произвольная также шикарна — она рассказывает всю свою боль, что пережила на Олимпийских играх, и катает с невероятными чувствами.

— Это ваш выпускной год в школе. Какие планы дальше? Собираетесь куда-то поступать?

— Планы — учиться и только учиться. Скорее всего, буду поступать в университет Лесгафта в Санкт-Петербурге. Если честно, сложно заставить себя взять учебник. После тренировок хочется отдохнуть, увидеть семью, пообщаться с друзьями. Но у меня выпускной год — экзамены и поступление. Хочется всё сдать хорошо. Ну и пока не наступил олимпийский сезон, есть больше времени для учебы.

— Скоро у вас будет отпуск. Как его проведете?

— Отпуск у меня уже был. Сейчас работаем. А планы на праздники — побыть с семьей.

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