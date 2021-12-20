«Если бы экспериментальные правила приняли, было бы очень красиво и здорово»

Турнир «Небесная грация» был организован по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и ее благотворительного фонда. В течение двух дней на московской «ВТБ Арене» гимнастки из 13 стран соревновались по уникальным правилам. Элементы трудности тела судьи оценивали по правилам образца 2001–2005 годов, которые называли золотым временем художественной гимнастики. А уже работу с предметом оценивали по новым правилам, которые будут действовать в этом олимпийском цикле.

Основная задумка состояла в том, чтобы дать гимнасткам возможность показать максимум сложности и красоты художественной гимнастики. Количество выполняемых элементов ограничивалось только длительностью программы и фантазией гимнасток. В результате зрители увидели потрясающий спектакль и фейерверк сложнейших элементов, которых мы почти не видели на официальных соревнованиях этого олимпийского цикла.

Победительницей турнира стала чемпионка мира среди юниорок Лала Крамаренко. Она не допустила ни одной видимой ошибки и опередила всех конкуренток почти на 15 баллов. После завершения соревнований 17-летняя россиянка дала интервью «Известиям».

— Лала, поделитесь впечатлениями от выступления на «Небесной грации».

— Я благодарна Ирине Александровне (Винер-Усмановой. — «Известия») за то, что она дала именно мне возможность выступать на этом турнире. Она каждый день приходила в зал, и утром и вечером, уделяла мне очень много времени. Составляла программы, подбирала музыку и костюмы... Я очень благодарна ей, моим личным тренерам, врачам.

— Какие элементы вы учились делать с нуля?

— Прыжок Алины Маратовны (Кабаевой. — «Известия») — это прыжок в кольцо. Подготовка была очень интересной, но чисто физически было сложно, потому что добавилось много элементов. Вообще, сложности были в основном с прыжками. Повороты я делать люблю, и они давались проще.

— Этот опыт поможет вам в подготовке к соревнованиям со стандартными правилами?

— Конечно. Но вообще, было бы очень здорово, если бы приняли такие правила, по каким мы выступали на «Небесной грации». Тут ты показываешь настоящую художественную гимнастику. Видно образ, видны элементы, видны риски, которые ты делаешь. Сейчас нужно было выше бросать, и если ты делаешь какую-то мелкую работу, то она обязательно должна быть видна. Я думаю, если бы эти правила приняли, было бы очень красиво и здорово.

— Вы не выступали на недавнем чемпионате мира. В это время успели отдохнуть?

— Нет, мы не отдыхали, а всё время тренировались. Отрабатывали старые программы, потом стали готовить к турниру «Небесная грация» новые...

— То есть отпуска у вас вообще не было?

— Был. Я очень благодарна Ирине Александровне за то, что после чемпионата мира мы съездили в Дубай. Там у нас у всех был отпуск.

— На турнире «Небесная грация» присутствовали семь олимпийских чемпионок разных лет. Кто-то из них был вашим кумиром?

— Конечно! Алина Маратовна Кабаева — мой кумир с детства. Я до сих пор чуть ли не каждый день пересматриваю ее выступления. И вообще, то, что она собрала почти всех олимпийских чемпионок на этом турнире, что они все сейчас были в Москве и в этом зале, — это невероятно. Такого еще никогда не было.

— На каких еще турнирах вас можно будет увидеть в ближайшее время?

— Пока не знаю. Сейчас мы будем переделывать программы по новым правилам, а потом уже смотреть, какие есть турниры.

— В новых правилах вы уже разобрались?

— Вообще нет! Мы готовились к «Небесной грации», поэтому я еще в это не вникала. Теперь вот будет время этим заняться.