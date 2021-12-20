Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
Названы самые популярные занятия водителей в предновогодних пробках
Общество
Работодатели заявили о проблеме «кадрового голода» в своих отраслях
Мир
Президент Чехии назвал себя сторонником обязательной вакцинации
Спорт
Россиянин Мотылев победил на чемпионате Европы по быстрым шахматам
Общество
«Золотая судья» Хахалева могла сбежать в Грузию
Общество
Врач раскритиковал популярный метод похудения
Мир
Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси
Мир
Южная Осетия снимет почти все антиковидные ограничения
Мир
Грушко назвал понятными и откровенными предложения РФ по гарантиям безопасности
Спорт
Пловец Колесников выиграл второе золото за день на ЧМ в Абу-Даби

«Если бы экспериментальные правила приняли, было бы очень красиво и здорово»

Юная россиянка Лала Крамаренко — о победе на международном экспериментальном турнире по художественной гимнастике «Небесная грация»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турнир «Небесная грация» был организован по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и ее благотворительного фонда. В течение двух дней на московской «ВТБ Арене» гимнастки из 13 стран соревновались по уникальным правилам. Элементы трудности тела судьи оценивали по правилам образца 2001–2005 годов, которые называли золотым временем художественной гимнастики. А уже работу с предметом оценивали по новым правилам, которые будут действовать в этом олимпийском цикле.

Основная задумка состояла в том, чтобы дать гимнасткам возможность показать максимум сложности и красоты художественной гимнастики. Количество выполняемых элементов ограничивалось только длительностью программы и фантазией гимнасток. В результате зрители увидели потрясающий спектакль и фейерверк сложнейших элементов, которых мы почти не видели на официальных соревнованиях этого олимпийского цикла.

Победительницей турнира стала чемпионка мира среди юниорок Лала Крамаренко. Она не допустила ни одной видимой ошибки и опередила всех конкуренток почти на 15 баллов. После завершения соревнований 17-летняя россиянка дала интервью «Известиям».

— Лала, поделитесь впечатлениями от выступления на «Небесной грации».

— Я благодарна Ирине Александровне (Винер-Усмановой. — «Известия») за то, что она дала именно мне возможность выступать на этом турнире. Она каждый день приходила в зал, и утром и вечером, уделяла мне очень много времени. Составляла программы, подбирала музыку и костюмы... Я очень благодарна ей, моим личным тренерам, врачам.

— Какие элементы вы учились делать с нуля?

— Прыжок Алины Маратовны (Кабаевой. — «Известия») — это прыжок в кольцо. Подготовка была очень интересной, но чисто физически было сложно, потому что добавилось много элементов. Вообще, сложности были в основном с прыжками. Повороты я делать люблю, и они давались проще.

— Этот опыт поможет вам в подготовке к соревнованиям со стандартными правилами?

— Конечно. Но вообще, было бы очень здорово, если бы приняли такие правила, по каким мы выступали на «Небесной грации». Тут ты показываешь настоящую художественную гимнастику. Видно образ, видны элементы, видны риски, которые ты делаешь. Сейчас нужно было выше бросать, и если ты делаешь какую-то мелкую работу, то она обязательно должна быть видна. Я думаю, если бы эти правила приняли, было бы очень красиво и здорово.

— Вы не выступали на недавнем чемпионате мира. В это время успели отдохнуть?

— Нет, мы не отдыхали, а всё время тренировались. Отрабатывали старые программы, потом стали готовить к турниру «Небесная грация» новые...

— То есть отпуска у вас вообще не было?

— Был. Я очень благодарна Ирине Александровне за то, что после чемпионата мира мы съездили в Дубай. Там у нас у всех был отпуск.

— На турнире «Небесная грация» присутствовали семь олимпийских чемпионок разных лет. Кто-то из них был вашим кумиром?

— Конечно! Алина Маратовна Кабаева — мой кумир с детства. Я до сих пор чуть ли не каждый день пересматриваю ее выступления. И вообще, то, что она собрала почти всех олимпийских чемпионок на этом турнире, что они все сейчас были в Москве и в этом зале, — это невероятно. Такого еще никогда не было.

— На каких еще турнирах вас можно будет увидеть в ближайшее время?

— Пока не знаю. Сейчас мы будем переделывать программы по новым правилам, а потом уже смотреть, какие есть турниры.

— В новых правилах вы уже разобрались?

— Вообще нет! Мы готовились к «Небесной грации», поэтому я еще в это не вникала. Теперь вот будет время этим заняться.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021