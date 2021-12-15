Вступление Крамаренко: «Небесная грация» набирает ход

В Москве 16–17 декабря на «ВТБ Арене» состоится международный экспериментальный турнир «Небесная грация». Особенностью соревнований будут правила — микс того, что было в 2001–2005 годах, и новых, 2022–2024 годов. Перед началом турнира прошли первые официальные тренировки гимнасток. Все «художницы» показали свои новые упражнения. Правда, пока у девушек не было надобности выполнять элементы в полную силу — все-таки важно сохранить эмоции на сами выступления. Так что полную картинку зрители смогут увидеть в четверг и пятницу, а пока спортсменки продемонстрировали наметки программ.

Крамаренко готова к новым правилам

В «Небесной грации» будут принимать участие 13 гимнасток из разных стран, в том числе тех, которые соревновались и на Олимпиаде-2020. Только сами девушки будут уже другими — в большинстве своем это молодые «художницы», которые начинают свою карьеру на взрослом уровне. Но есть и опытные спортсменки — например, Александра Кирой-Богатырева из Австралии, которая уже отметилась на чемпионатах мира.

В день официальных тренировок в Москве гимнасток разделили на несколько групп для поочередного выхода на ковер. За отведенное время (15 минут) спортсменки успели сделать прогоны всех своих упражнений под обруч, мяч, булавы и ленту и отработать отдельные элементы вне программы.

Пока одна группа «художниц» опробовала соревновательный ковер, другие разминались на дополнительных. Россиянка Лала Крамаренко упорно оттачивала все трудности под руководством главного тренера сборной Ирины Винер-Усмановой. Легендарный специалист неустанно следила за занятиями и в самые важные моменты стояла возле ковра, давая указания ученице. Крамаренко и Винер-Усманова общались без слов даже во время прогона упражнений — было заметно, как Лала кивала тренеру, слыша ее комментарии.

Возле ковра неспешно прогуливалась серебряный призер Олимпийских игр Яна Кудрявцева, а за судейскими столиками сидели главный арбитр соревнований Елена Нефедова и чемпионка мира Вера Сесина. Тренеры спортсменок, уже закончивших упражнения, находились на зрительских местах, обсуждая последние приготовления к турниру. За время тренировки в зале появился уголок слез и поцелуев — место, где гимнастки и тренеры будут ждать оглашения оценок. Журналисты же в это время готовились освещать турнир — настраивали камеры, изучали стартовые протоколы и фотографировали «художниц».

Последние приготовления

По желанию участниц после всех прогонов можно было повторно включить музыку из определенного упражнения и отработать программу еще раз. Этой возможностью воспользовались в том числе белоруска Анна Каменщикова и россиянка Лала Крамаренко.

Призер Олимпийских игр Яна Батыршина в интервью «СЭ» подчеркнула, что отзывы о программах Крамаренко только восторженные — новые правила действительно хорошо подходят спортсменке, искусно владеющей элементами «трудности тела» и прекрасно выражающей артистическую составляющую упражнений. Постановки действительно должны быть непохожими на те, к которым привыкли фанаты Лалы, — там есть и более нежные, лирические части, и привычные драйвовые куски программ.

Россиянка ушла с ковра в числе последних, успев еще раз пробежаться по элементам из упражнения с обручем. После этого состоялось небольшое представление судей, включая верховное жюри, а также отдельных арбитров. Организаторы турнира остались завершать последние штрихи для проведения соревнований и церемонии открытия, а главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова еще долго фотографировалась со всеми желающими.

Расписание турнира «Небесная грация»:

16 декабря, четверг

13:00–13:30 Церемония открытия турнира

13:30–15:30 Международный турнир. Индивидуальное многоборье. Обруч, мяч

15:30–15:35 Флешмоб

17 декабря, пятница

13:00–15:00 Международный турнир. Индивидуальное многоборье. Булавы, лента

15:10–15:30 Церемония награждения

15:30–16:30 Гала