«Возвращается гимнастика, где важны красота, гибкость и прыжки»

16–17 декабря в Москве пройдет первый международный экспериментальный турнир «Небесная грация». Соревнования организованы Благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой и уникальны тем, что пройдут по необычным правилам. Они сочетают в себе те, которые будут введены с 2022 года, а также действовавшие в эпоху Алины Кабаевой в начале 2000-х.

Цель турнира — развитие и популяризация художественной гимнастики как олимпийского вида спорта. О том, чем новые правила отличаются от старых, и о перспективах развития самого красивого вида спорта в интервью «СЭ» и «Известиям» рассказала победительница Игр-2012 в групповом многоборье Ульяна Донскова.

— Ульяна, порой складывается впечатление, что даже сами гимнастки не до конца вникают в правила, по которым соревнуются. Вам так не кажется?

— Думаю, так и есть! Особенно сейчас, когда в новом олимпийском цикле все поменяется. Как и что будет, не понимают ни спортсменки, ни тренеры. Но если говорить о «Небесной грации», там точно будет очень интересно! Этот турнир организовала Алина Кабаева, она мой кумир с детства. Я ее обожаю, могу до сих пор пересматривать ее выступления. Все, что делает Алина, это всегда здорово.

— Одной из главных звезд турнира станет 17-летняя россиянка Лала Крамаренко. Что скажете об этой гимнастке?

— Лала — наша звездочка. Она энергичная, эмоциональная, многие ее любят. Лала выполняет очень сложные элементы тела, которые другие гимнастки даже не могут повторить. Говорят, что новые правила как раз больше для нее. Потому что в предыдущем цикле владение телом оценивалось в меньшей степени.

— Объясните...

— Прошлая версия правил не требовала суперрастяжки и гибкости. Элементы были рассчитаны на гимнасток со средними данными, но с отличной координацией и работой с предметом. Акцент шел именно на элементы с предметом, чтобы выполнить их как можно лучше. А сейчас, насколько я понимаю, возвращается как раз та гимнастика, где были важны амплитуда, гибкость, красивые прыжки... Возможно, для Крамаренко это будет очень выгодно.

— А для сестер Авериных?

— Дина и Арина действительно невероятно техничные гимнастки в работе с предметом. Они развивали это с детства. Они уже тогда выполняли какие-то невероятные вещи, которые не делали даже взрослые. Но как будет сейчас — пока сказать очень сложно. Никто еще по новым правилам не соревновался, да и вообще спорт непредсказуем.

— Вообще гимнастка в ходе выступления может подсчитать, сколько баллов получит за тот или иной элемент?

— Конечно. Ты тренируешь программу ежедневно и понимаешь, какой набор в итоге должен получиться. Но в процессе выступления может что-то пойти не так. Ты можешь даже не заметить, что чего-то не сделала. Предыдущая версия правил была так устроена, что ты действительно порой могла не понять, что чего-то недосчиталась. Хотя, например, в мое время было четко понятно: если гимнастка потеряла предмет, то это все. Никакого места у тебя уже не будет. И так и должно быть, потому что вершин должны достигать те, кто выполнил все без ошибок.

— Вы начинали как личница, потом стали выступать в группе. Что сложнее?

— Это очень разные дисциплины, сравнивать некорректно. Я полюбила групповые с тех пор, как меня взяли в молодежную сборную России. Тогда отбирались в команду около 300 гимнасток, а взяли — человек 15. Из них только пять выходят на ковер.

— Конкурс больше, чем в МГУ...

— Конечно. Но я влюбилась именно в групповые упражнения. Потом был этап, когда меня перевели обратно в личные выступления, но я просто плакала. Каждый день приходила к тренеру и просилась в группу. Полгода терпела, переступала через себя и уже хотела уходить из спорта. Пока меня не позвали во взрослую команду в групповые. Я тогда в Новогорск просто бегом побежала!

— Почему? Личниц же больше знают, у них больше поклонников...

— Это так. Девочек, которые в индивидуальной программе достигают даже меньших высот, узнают больше, чем групповичек. Но я тогда об этом совершенно не думала. Думала только о том, что я командный человек, мне нравится ощущение людей рядом, а быть одной — не нравится. Но тут все очень индивидуально. Есть, наоборот, примеры, когда девочки-личницы ни за что не хотят вставать в группу, даже понимая, что их возьмут на чемпионат Европы или мира.

— Что за история, когда вы после победы на Олимпийских играх в Лондоне разбили весы?

— На самом деле, это была шутка! Мы не ожидали, что это получит такой резонанс и все станут об этом говорить. Весы были самые обыкновенные, стеклянные. Нас на них регулярно взвешивали и перед самыми Олимпийскими играми делали это три раза в день. После победы у нас были суперпозитивные эмоции, мы взяли эти весы и прямо рядом с автобусом решили их разбить. Было весело, это был именно момент счастья!

— Чем угощались после олимпийской победы?

— Уже не помню, но все оторвались, конечно. Мы потом поехали отдыхать вместе с Ириной Александровной Винер-Усмановой, и помню, она заходит к нам в гости, стол ломится от всяких угощений, и она говорит: «А чего вы не едите? Ну-ка быстро, давайте, буду смотреть, чтоб вы ели!» А мы уже просто не могли физически больше есть!

— На сколько поправились после Олимпиады?

— Набрала прилично. Но быстро поняла, что мне не нравится отражение в зеркале, и стала работать над собой. Месяца четыре, наверное, побыла в неприемлемом для себя весе.

— Как вы относитесь к жалобам некоторых иностранных гимнасток на буллинг со стороны тренеров и постоянные взвешивания?

— Конечно, я не знаю конкретной ситуации. Но в целом думаю, что спорт высших достижений невозможен без жесткой дисциплины. Я бы не достигла таких высот, если бы тренер не был резок. Если бы меня только гладили по головке и говорили, что «ну, набрала 100 граммов, ничего страшного», ничего бы не было. Так не бывает, сегодня ты наберешь 100 граммов, потом еще 100, и так далее.

— Расскажите о своей нынешней карьере актрисы?

— Сейчас снимается второй сезон проекта «Историк». В первом сезоне меня можно было увидеть в нескольких сериях. Плюс я снялась и снимаюсь еще в нескольких интересных проектах. Вообще быть актрисой я мечтала с детства. Даже до того, как захотела стать гимнасткой. И уже после завершения карьеры как-то так сложилось, что я пошла в эту сферу. Но пока все еще только в самом начале. Не могу сказать, что я актриса, так же твердо, как то, что я олимпийская чемпионка.