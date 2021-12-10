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Стоимость элементов: как в художественной гимнастике меняются правила

Рассказываем о причинах проводимых раз в четыре года реформ
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Во время намеченного на 16-17 декабря Международного экспериментального турнира по художественной гимнастике «Небесная грация», который пройдёт в Москве, зрителям и специалистам предоставится повод задуматься над путями совершенствования этого вида спорта как олимпийского. В последнее время каждый олимпийский цикл происходят изменения в правилах. Пусть и не кардинальные. Спортсменки сейчас, как и раньше, проделывают упражнения под музыку с предметами (обруч, мяч, булавы, лента), судьи выставляют оценки за «трудность тела» и трудность элемента».

Но каждые четыре года меняется «стоимость» элементов, исчезает или появляется дополнительная бригада судей для оценки отдельных направлений в выступлениях. И это существенно влияет на художественную гимнастику, заставляя спортсменов и их тренеров подолгу перестраиваться на новые правила, что не всегда просто.

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Погоня за идеалом

16–17 декабря в Москве по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой пройдет международный экспериментальный турнир «Небесная грация». В роли организатора новых для художественной гимнастики соревнований выступает Благотворительный фонд Алины Кабаевой. На ковер выйдут гимнастки из 14 стран, а их выступления будут оцениваться по правилам, составленным на основе тех, что действовали в 2001–2005 годах, и тех, что вводятся на период с 2022 по 2024 год. Их объединяет то, что по обеим системам судейства высоко ценятся артистизм в упражнениях, интерпретация музыки, а техническая сложность должна искусно вплетаться в программы.

— Турнир «Небесная грация» — экспериментальный. На нем будет использоваться микст из правил. Это очень интересно, — рассказала «СЭ» хореограф-постановщик сборной России Ирина Зеновка. — Поставить упражнения не сложно — я прекрасно помню прежние правила. Но гимнасткам будет труднее из-за того, что сейчас они делают всего девять элементов «трудности тела», а раньше их было больше. По новым правилам тоже больше ценится «трудность тела», а также появится отдельная бригада, отвечающая за артистизм. Возможно, такой турнир поможет спортсменкам лучше подготовиться к новым правилам. Хотя система судейства, которая была в 2001–2005 годах, не совсем похожа на новую. Но раньше тоже больше ценилась «трудность тела», поэтому это полезно для современных спортсменок.

Судейская система в художественной гимнастике постоянно меняется уже почти три десятилетия. С 1993 года бригады арбитров разделились на две группы — сейчас это те, кто оценивает сложность упражнений и качество выполнения элементов. Через два года бригад стало три — оценивались техника, артистизм и исполнение. Изменения правил каждые четыре года объясняются стремлением развивать гимнастику и обращать внимание на новые тенденции. Не всем это нравится. Но считается, что за один олимпийский цикл спортсменки и их тренеры успевают приспособиться к нюансам правил, составляют идеальные для себя упражнения и перестают совершенствоваться. Правила меняют, чтобы дать новый толчок развитию.

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Первый год после смены правил условно можно назвать пробным. Это время, когда все вникают в новые детали судейства, пытаются поставить и исполнить максимально выигрышные упражнения. Через год правила могут слегка скорректировать — ответственные за разработку регламентов тоже внимательно следят за процессом их освоения и применения на практике.

«Трудности тела» и «трудности предмета»

Правила определяют количество элементов и их сочетаний в упражнениях. Выбрать победительницу соревнований при похожем уровне подготовки спортсменок — всегда непростая задача. Поэтому с каждым годом требования ужесточаются. Серьезно правила изменились после Олимпиады-2000 в Сиднее, когда добавились элементы и движения, ранее не исполнявшиеся спортсменками. В 2003 году (тогда помимо упражнений с четырьмя традиционными предметами использовалась еще и скакалка) в каждом виде повысились требования к владению предметами в элементах движений. Тогда же поменялась и шкала оценок. Если до этого за упражнение можно было получить максимум 10 баллов, то с новыми правилами цифра увеличилась до 30. Но уже через два года это снова поменялось — программы стали оцениваться по 20-балльной шкале. В тот же год ввели еще одно новое правило — карточки, где был написан список элементов гимнастки, которые она собирается выполнить за время упражнения.

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Затем был короткий период, когда оценки приобрели свой максимум в виде 30 баллов, но все довольно быстро вновь вернулось к 20-балльной системе. Одна из самых крупных реформ произошла в 2017 году, когда не стало отдельной бригады, оценивающей артистизм. Отменили и карточки, которые заполнялись перед началом соревнований. Через год сняли ограничение в оценке за трудность — раньше она равнялась 10 баллам, теперь теоретически можно было получить любую сумму. При этом есть правило, согласно которому можно исполнять сколько угодно элементов «трудности предмета». Главное — успеть сделать все за полторы минуты. А вот в элементах «трудности тела» было строгое ограничение — максимум девять. Но и получить за этот компонент можно было гораздо меньше, чем за работу с предметом.

В новом олимпийском цикле будут правила, где «трудность тела» значительно возрастет. Некоторые элементы теперь могут быть спаренными, а значит, в сумме их будет больше. В общем же этот компонент будет цениться выше, а особое внимание начнет уделяться артистизму — вернется отдельная бригада, отвечающая за его оценку.

— Наверное, это происходит для того, чтобы усовершенствовать систему судейства, сделать ее более объективной, — считает Ирина Зеновка. — Мне как хореографу несложно приспособиться к нововведениям, сложнее самим гимнасткам. Времени у нас в любом случае столько же, как и раньше, — сезон завершился примерно в сентябре, а новый начинается в феврале. Вначале приходится больше заглядывать в правила, консультироваться с судьями, но через два года ты уже приспосабливаешься и запоминаешь все.

Уже с февраля 2022 года в художественной гимнастике начнется новый сезон, поэтому времени на адаптацию к новым правилам довольно мало. Но сейчас как раз период межсезонья, когда можно экспериментировать, подумать над путями совершенствования художественной гимнастики как олимпийского вида спорта, а также обменяться опытом между тренерами и судьями. Турнир «Небесная грация» как раз и призван выполнить эти важнейшие задачи.

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