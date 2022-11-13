Негибкое решение: почему гимнастов от РФ не допустят до международных стартов

Российские представители спортивной и художественной гимнастики по-прежнему не смогут выступать на международных стартах . Об этом заявил глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе на Конгрессе организации в Стамбуле. По словам функционера, это не наказание, а обеспечение безопасности спортсменов и соревнований. При этом наши делегаты беспрепятственно участвовали в ключевых вопросах Конгресса, хотя перед его началом семь стран пытались этому помешать.

По указке МОК

Изначально мероприятие должно было пройти в Норвегии 22 октября, но в стране заявили, что откажутся от Конгресса, если на него допустят делегатов из России и Белоруссии. Позднее к бойкоту норвежцев присоединились ассоциации Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Италии и Нидерландов. Но в FIG не пошли на поводу протестующих и перенесли конгресс на 11–12 ноября в Стамбул.

В Турции был минимальный шанс, что наши спортсменов вернут в международные старты под флагом FIG . Сейчас в международных турнирах продолжают участвовать наши шахматисты, теннисисты, велосипедисты, дзюдоисты, самбисты . Боксеры на ближайших стартах и вовсе смогут выступить с национальной символикой. Во многом это связано с фигурой главы Международной федерации бокса (IBA) россиянином Умаром Кремлевым.

Негибкое решение Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Увы, но с гимнастикой подобный сценарий не реализовался.

— FIG не допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в своих стартах , — отметил в рамках конгресса Моринари Ватанабе. — Это не наказание, а обеспечение безопасности спортсменов и соревнований. При этом FIG разрешит избранным Конгрессом представителям FIG из России и Белоруссии присутствовать на всех мероприятиях . Также мы д олжны следить за тем, поддерживают ли спортсмены или официальные лица заявления или действия в поддержку СВО . Те, кто это делает, будут строго наказаны.

Тут, видимо, идет отсылка к истории с российским гимнастом Иваном Куляком, который сразу после начала СВО на этапе Кубка мира выступил с литерой Z на форме. В итоге юного спортсмена отстранили на один год — притом, что украинцы, вовсю устраивавшие политические демарши на тех же стартах, никаких наказаний не понесли.

Ватанабе объяснил это решением тем, что МОК по-прежнему не снял свои рекомендации по недопуску россиян и белорусов на международные старты.

— Надеюсь, скоро СВО закончится, и мы сможем пересмотреть наше решение на исполкоме FIG (его, в отличие от Конгресса, можно собрать в любое время, — «Известия»). Я хочу избежать большей ненависти, которая может остаться после военных действий, — сказал глава FIG.

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что Россия смогла поучаствовать в решении всех ключевых вопросов . Хотя в кулуарах и предпринимались попытки демаршей против российских и белорусских чиновников . Делегаты обсудили поправки в устав FIG, определились с местами проведения следующих конгрессов.

Негибкое решение Иван Куляк выполняет упражнения на брусьях в финале чемпионата России по спортивной гимнастике в отдельных видах среди мужчин в Казани Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Каких-то революционных решений не принималось , — подчеркнул в беседе с журналистами Василий Титов.

Запрет на участие в международных стартов уже отнимает у России потенциальных звезд в разных видах спорта, включая художественную гимнастику.

Случай Симаковой

7 ноября немецкое издание Stuttgarter Nachrichten сообщило, что двукратная чемпионка мира среди юниорок Анастасия Симакова приехала в Германию этим летом, а три недели назад 18-летняя спортсменка получила немецкий паспорт .

— Я лично считаю безотносительно Симаковой, что мы даем возможность одним нашим спортсменам выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований — это несправедливо, — сказала «Известиям» президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, — Если россияне стартуют за другие сборные, то и спортсмены из сборных России тоже должны соревноваться . Тем более что на эту гимнастку потрачены огромные ресурсы — и моральные, и материальные.

Эксперт высказалась о перспективах Анастасии Симаковой в сборной Германии.

Негибкое решение Российская спортсменка Анастасия Симакова Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Когда-то она показывала высокие результаты, была первой на юношеском чемпионате мира — и в команде, и в личном зачете в отдельных видах, — продолжила Ирина Винер. — А девочка, которая на этом же чемпионате выступала за Германию, между прочим, тоже русская, по фамилии Варфоломеева, заняла тогда 15-е место. В этом году Варфоломеева стала второй на чемпионате мира. Вот такой уровень гимнастики сейчас в мире. Если бы Анастасия была бы здорова, могла бы выступать очень здорово. Но она год не выступала и тренировалась не в полную силу. И вообще берегли мы ее очень сильно, чтобы у нее все прошло. Очень странно, если она сейчас сможет участвовать в соревнованиях. Но, быть может, немецкие врачи провели какое-то лечение, которое спасло ее спину. Этого я не знаю. Остальное решает руководство нашего Олимпийского комитета.