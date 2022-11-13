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Негибкое решение: почему гимнастов от РФ не допустят до международных стартов

При этом российские делегаты продолжают участвовать в решении вопросов на площадке FIG
Фото: Global Look Press/YUTAKA
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Российские представители спортивной и художественной гимнастики по-прежнему не смогут выступать на международных стартах. Об этом заявил глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе на Конгрессе организации в Стамбуле. По словам функционера, это не наказание, а обеспечение безопасности спортсменов и соревнований. При этом наши делегаты беспрепятственно участвовали в ключевых вопросах Конгресса, хотя перед его началом семь стран пытались этому помешать.

По указке МОК

Изначально мероприятие должно было пройти в Норвегии 22 октября, но в стране заявили, что откажутся от Конгресса, если на него допустят делегатов из России и Белоруссии. Позднее к бойкоту норвежцев присоединились ассоциации Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Италии и Нидерландов. Но в FIG не пошли на поводу протестующих и перенесли конгресс на 11–12 ноября в Стамбул.

В Турции был минимальный шанс, что наши спортсменов вернут в международные старты под флагом FIG. Сейчас в международных турнирах продолжают участвовать наши шахматисты, теннисисты, велосипедисты, дзюдоисты, самбисты. Боксеры на ближайших стартах и вовсе смогут выступить с национальной символикой. Во многом это связано с фигурой главы Международной федерации бокса (IBA) россиянином Умаром Кремлевым.

Негибкое решение
шахматы руки
Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Увы, но с гимнастикой подобный сценарий не реализовался.

FIG не допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в своих стартах, — отметил в рамках конгресса Моринари Ватанабе. — Это не наказание, а обеспечение безопасности спортсменов и соревнований. При этом FIG разрешит избранным Конгрессом представителям FIG из России и Белоруссии присутствовать на всех мероприятиях. Также мы должны следить за тем, поддерживают ли спортсмены или официальные лица заявления или действия в поддержку СВО. Те, кто это делает, будут строго наказаны.

Тут, видимо, идет отсылка к истории с российским гимнастом Иваном Куляком, который сразу после начала СВО на этапе Кубка мира выступил с литерой Z на форме. В итоге юного спортсмена отстранили на один год — притом, что украинцы, вовсю устраивавшие политические демарши на тех же стартах, никаких наказаний не понесли.

Ватанабе объяснил это решением тем, что МОК по-прежнему не снял свои рекомендации по недопуску россиян и белорусов на международные старты.

— Надеюсь, скоро СВО закончится, и мы сможем пересмотреть наше решение на исполкоме FIG (его, в отличие от Конгресса, можно собрать в любое время, — «Известия»). Я хочу избежать большей ненависти, которая может остаться после военных действий, — сказал глава FIG.

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что Россия смогла поучаствовать в решении всех ключевых вопросов. Хотя в кулуарах и предпринимались попытки демаршей против российских и белорусских чиновников. Делегаты обсудили поправки в устав FIG, определились с местами проведения следующих конгрессов.

Негибкое решение
Иван Куляк выполняет упражнения на брусьях в финале чемпионата России по спортивной гимнастике в отдельных видах среди мужчин в Казани

Иван Куляк выполняет упражнения на брусьях в финале чемпионата России по спортивной гимнастике в отдельных видах среди мужчин в Казани

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Каких-то революционных решений не принималось, — подчеркнул в беседе с журналистами Василий Титов.

Запрет на участие в международных стартов уже отнимает у России потенциальных звезд в разных видах спорта, включая художественную гимнастику.

Случай Симаковой

7 ноября немецкое издание Stuttgarter Nachrichten сообщило, что двукратная чемпионка мира среди юниорок Анастасия Симакова приехала в Германию этим летом, а три недели назад 18-летняя спортсменка получила немецкий паспорт.

— Я лично считаю безотносительно Симаковой, что мы даем возможность одним нашим спортсменам выступать за иностранные сборные, а другие остаются без соревнований — это несправедливо, — сказала «Известиям» президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, — Если россияне стартуют за другие сборные, то и спортсмены из сборных России тоже должны соревноваться. Тем более что на эту гимнастку потрачены огромные ресурсы — и моральные, и материальные.

Эксперт высказалась о перспективах Анастасии Симаковой в сборной Германии.

Негибкое решение
Российская спортсменка Анастасия Симакова во время выступления в индивидуальной программе с обручем на международных соревнованиях "Олимпико" во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

Российская спортсменка Анастасия Симакова

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Когда-то она показывала высокие результаты, была первой на юношеском чемпионате мира — и в команде, и в личном зачете в отдельных видах, — продолжила Ирина Винер. — А девочка, которая на этом же чемпионате выступала за Германию, между прочим, тоже русская, по фамилии Варфоломеева, заняла тогда 15-е место. В этом году Варфоломеева стала второй на чемпионате мира. Вот такой уровень гимнастики сейчас в мире. Если бы Анастасия была бы здорова, могла бы выступать очень здорово. Но она год не выступала и тренировалась не в полную силу. И вообще берегли мы ее очень сильно, чтобы у нее все прошло. Очень странно, если она сейчас сможет участвовать в соревнованиях. Но, быть может, немецкие врачи провели какое-то лечение, которое спасло ее спину. Этого я не знаю. Остальное решает руководство нашего Олимпийского комитета.

5 ноября Симакова выступила в упражнении с обручем на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт».

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