В Москве прошел фестиваль «Алина», организованный благотворительным фондом Алины Кабаевой. В этом году шоу было посвящено теме Великой Отечественной войны. На сцену «ВТБ Арены» вышли многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины, чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко, юные гимнастки и представители акробатики, спортивной гимнастики, дзюдо, сумо и даже тенниса. Автор проекта олимпийская чемпионка Алина Кабаева после представления подвела итоги фестиваля.

— Всё ли задуманное получилось?

— Это уже 11-й фестиваль. Мы его очень долго ждали — три года у нас был перерыв из-за пандемии. Очень счастливы, что в этом году получилось его провести. Конечно, праздник удался, я очень рада. Хочу поблагодарить всех артистов и спортсменов, которые принимали участие. Всех поздравляю с наступающим праздником Победы!

— Что уникального в фестивале «Алина»?

— Я горжусь этим проектом. Счастлива, что сюда приезжает много детей. Вы представляете, какая это возможность для специалистов, для тренеров — увидеть детишек, найти звездочек, а потом открыть им путь в большой спорт?!

— Почему была выбрана тема Великой Отечественной войны?

— Вы понимаете, эта история не уходит в прошлое. Она остается с нами. Это праздник не только для страны, это праздник каждой нашей семьи. У каждой семьи есть история войны. И мы ни в коем случае не должны забывать про это, а должны передавать память из поколения в поколение.

— Главный тренер сборной России Ирина Александровна Винер-Усманова анонсировала новые внутренние правила по художественной гимнастике. Они помогут нашим спортсменкам?

— Вы знаете, я очень рада, что это происходит. Сегодняшние официальные правила, к сожалению, ориентированы на стандарты, и очень простые. Они не раскрывают гимнастку, ее талант. Россия всегда была законодательницей мод, этот вид спорта родился в нашей стране, поэтому у нас высокая конкуренция внутри страны. Если такие соревнования будут проходить внутри России, то художественная гимнастика станет лучше, зрелищнее и только выиграет.