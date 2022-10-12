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«Без России и Белоруссии международные соревнования потеряли многое»

Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова — об уровне интереса к художественной гимнастике и новом поколении талантов
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований не обошло стороной и художественную гимнастику. Это тот вид спорта, где наши традиционно доминируют, лишь год назад в Токио впервые за 25 лет потеряв золото Олимпийских игр. В 2022 году без отечественных гимнасток уже прошли июньский чемпионат Европы в Тель-Авиве и сентябрьский чемпионат мира в Софии. В интервью «Известиям» чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Анастасия Максимова рассказала, как российская художественная гимнастика живет в условиях изоляции, не снижается ли ее популярность, а также оценила уровень международных соревнований без России и Белоруссии.

— В условиях отстранения от международных стартов достаточно ли, на ваш взгляд, внутренних соревнований по художественной гимнастике? Компенсируют ли они появившиеся дыры в календаре?

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— Конечно! Мне кажется, у нас соревнований стало больше, чем было. И Министерство спорта РФ, и Всероссийская федерация художественной гимнастики делают всё, чтобы спортсмены имели практику. Ирина Александровна Винер-Усманова (президент федерации. — «Известия») прикладывает множество усилий для того, чтобы продвигать наш спорт в самых непростых условиях.

У нас организованы этапы Кубка России, куда приезжают сильнейшие спортсмены со всех регионов. Не так давно проходила Спартакиада, на которой было представлено 22 региона. Все эти команды достаточно сильные. И они к тому же соревновались со сборной России в групповых соревнованиях. Конечно, это помогает популяризации спорта в нашей стране.

Важно еще, чтобы мы могли мотивировать детей заниматься спортом в столь непростое время. Я не первый год вхожу в комиссию спортсменов ОКР. И недавно мы обсуждали в том числе эту наболевшую тему, по каждому виду спорта проводили мастер-классы в школах, чтобы дети на примере успешных спортсменов видели ориентир и возможность добиться чего-то серьезного в своем деле.

В частности, мне довелось проводить мастер-класс в Центре гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в Химках. Мы его проводили совместно с Екатериной Галкиной (белорусская гимнастка, пятикратный призер чемпионатов мира. — «Известия»). На это мероприятие пришло очень много детей, значит, интерес к нашему виду спорта сохраняется. Я бы даже сказала, что есть огромный рост. Благо, что для занятий есть все условия в виде шикарнейшего зала с шестью коврами, который имеется в центре.

— Тяжело их мотивировать, когда они видят, что российские спортсмены оказались без международных соревнований?

— Могу сказать, что нам всем огромную мотивацию дает Ирина Александровна. Она не позволяет расслабиться ни на секунду. Поэтому даже в такое непростое время организует различные соревнования, встречи, мастер-классы. Так было и до всех нынешних событий. Так продолжается и сейчас.

— В российской художественной гимнастике по-прежнему высокая конкуренция?

— Да, к счастью, система подготовки такая, что есть много талантливых девочек, которые способны в скором времени конкурировать с нашими признанными лидерами.

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— Следили за чемпионатом мира в Софии, который прошел без российских гимнасток?

— Смотрю, конечно, за международными соревнованиями. Я часто упоминаю нашего главного тренера и наставницу Ирину Александровну, но она всегда нам говорит, что есть чему учиться у других команд и у других стран. И сама постоянно учится. Мы смотрим, с какими программами выходят иностранные участницы. У каждой страны есть чему учиться. Я в июне внимательно смотрела чемпионат Европы в Тель-Авиве. Чемпионат мира в Софии у нас совпадал по срокам со Спартакиадой, на которой я комментировала групповые упражнения. Поэтому не удалось пока увидеть всё, но посмотрю обязательно в повторе.

— Насколько уровень этих соревнований упал без наших спортсменов?

— Безусловно, соревнования потеряли многое. Потому что Россия и Белоруссия — это почти всегда первое и второе места. И здесь вопрос к участникам этих соревнований: насколько им интересно соревноваться без участия сильнейших сборных?

— Сильным ударом будет, если российские спортсмены не поедут в Париж?

— Мы ко всему готовы. Мы — сильная страна. Мы преодолеем все препятствия! А что будет дальше — одному богу известно.

Справка «Известий»

Анастасия Максимова родилась 27 июня 1991 года в Петрозаводске. Художественной гимнастикой начала заниматься в местном ДЮСШ с пяти лет. После Олимпиады-2008 в Пекине вошла в состав сборной России по групповым упражнениям. Семикратная чемпионка мира (Мие-2009, Киев-2013, Измир-2014, Штутгарт-2015, Баку-2019), пятикратная чемпионка Европы (Баку-2014, Холон-2016, Варна-2021), трехкратная победительница Европейских игр (Баку-2015, Минск-2019), трехкратная чемпионка Универсиады-2013 в Казани. Чемпионка Олимпийских игр – 2016 в Рио-де-Жанейро, серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио в групповом многоборье.

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