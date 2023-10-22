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Миллер сообщил о дополнительных 1,3 млрд куб. м газа для Венгрии

Миллер: «Газпром» дополнительно поставил 1,3 млрд куб. м газа в Венгрию
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Фото: Global Look Press/Attila Volgyi
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Глава «Газпрома» Алексей Миллер 22 октября в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что энергетическая компания дополнительно поставила 1,3 млрд куб. м газа в Венгрию.

По его словам, «Газпром» также транспортирует допобъемы газа в Китай. Так, со слов главы компании, в этом году страна может получить 600 млн куб. м.

Миллер также указал, что «Газпром» активно строит планы на будущее.

«Могу сказать, что мы и в настоящее время чувствуем себя абсолютно уверенно. Компания надежно исполняет все свои обязательства. В экономическом плане мы также сильны, как и прежде», — заключил он.

Ранее в этот день член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что для Венгрии дополнительные объемы российского газа — залог энергетической безопасности страны. Она отметила, что остальные члены ЕС, послушно выполнявшие все указания США, начинают осознавать угрожающие риски отказа от российского газа.

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В начале сентября в постпредстве РФ при ЕС сообщили, что за последние полгода Евросоюз уменьшил импорт большей части видов энергоресурсов и удобрений в сравнении с таким же периодом в 2022 году. Также в ведомстве отметили, что Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского СПГ. Тогда же заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что полный отказ Европы от российского газа и переход на другие, альтернативные источники почти невозможен.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

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