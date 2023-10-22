Американский эксперт объяснил неприемлемость использования ракет ATACMS

Решение американского президента Джо Байдена передать Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами игнорирует многие десятилетия человеческих страданий, причиняемых этим неизбирательным оружием, написал в статье для Responsible Statecraft член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи.

По словам эксперта, поставка ATACMS полностью игнорирует международный консенсус об отсутствии ответственного применения кассетных боеприпасов.

«Это настоящая угроза жизням мирных жителей», ― пишет Пичи в материале, который был опубликован 21 октября.

Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов добавил, что кассетные боеприпасы нарушают базовый принцип международного гуманитарного права, поскольку эти снаряды «не проводят различия между военными объектами и гражданской жизнью».

Пичи пояснил, что такие боеприпасы трудно нацелить точно, что увеличивает след от ущерба, который распространяется на гражданское население. Кроме того, многие из них не взрываются при ударе, а сохраняются в течение долгого времени, калеча и убивая тех, кто не имеет никакого отношения к конфликтам, при которых применялся боеприпас.

Эксперт подчеркнул, что кассетные снаряды обладают малыми размерами, сравнимыми с пивной банкой, однако еще более опасен тот факт, что кассетные бомбы можно отправлять по целям в крайне больших количествах. Так, например, поставляемые на Украину ATACMS содержат 950 суббоеприпасов в каждой ракете, что неизбежно приведет к увеличению числа неразорвавшихся снарядов. В конце концов на разминирование зоны вооруженного конфликта между Россией и Украиной могут уйти долгие годы.

Пичи считает, что США должны изменить курс, присоединиться к договору и уничтожить свои запасы кассетных боеприпасов. Это не отменит прошлого, но может изменить будущее, которое в нынешних условиях обречено на повторение страданий прошлого, резюмирует член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов.

20 октября пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США передали Киеву ATACMS для применения в пределах «территории суверенной Украины». При этом количество ракет он называть не стал.

Тогда же глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что США после поставки Украине первой партии дальнобойных ракет ATACMS продолжат снабжать ими страну на регулярной основе.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома подчеркнули, что это повысит боевой потенциал Украины, но Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.