Кулеба предрек регулярные поставки США Украине ракет ATACMS

США после поставки Украине первой партии дальнобойных ракет ATACMS продолжат снабжать ими страну на регулярной основе. Об этом 19 октября заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Это прямой результат договоренностей президента [Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена в Вашингтоне в конце сентября», — сказал он в эфире телеканала «1+1», отвечая на вопрос о том, означает ли передача первой партии ракет, что снабжение ими продолжится и в дальнейшем.

Кулеба добавил, что поставки ATACMS Украине будут осуществляться регулярно и в еще большем количестве. Он также выразил надежду, что Соединенные Штаты передадут ракеты не только с радиусом действия 165 км, но и 300 км.

Кроме того, глава украинского министерства подтвердил, что поставленные ATACMS не новые.

Ранее в этот день полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» сообщил, что переданные Украине властями США ракеты полностью идентифицируются российскими средствами противовоздушной обороны.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Украины, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет. Передачу этих ракет также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

На следующий день президент РФ Владимир Путин отметил, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.