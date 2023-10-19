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Военный эксперт назвал средства противостояния ракетам ATACMS

Эксперт Матвийчук: российской ПВО полностью распознает ракеты ATACMS
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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» 19 октября назвал средства противостояние дальнобойным ракетам ATACMS. По его словам, переданные Украине властями США ракеты полностью идентифицируются российскими средствами противовоздушной обороны.

«Сама ракета ATACMS очень интересна тем, что у нее скорость приблизительно 3 маха, но при спуске на цель у нее скорость падает и она становится звуковой. Тогда все наши комплексы С-400, С-300В4, «Бук-М3» спокойно их сбивают, то есть они полностью идентифицируются нашими средствами ПВО», — рассказал Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что, ввиду того что ATACMS достаточно скоростные и разогреваются до определенной температуры, факт пуска фиксируется российскими средствами космической разведки.

«Система выдается на зенитный ракетный комплекс, который мгновенно реагирует на залпы таких ракет, так что ничего сверхъестественного эти ракеты из себя не представляют», — резюмировал полковник в отставке.

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17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Украины, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет. Передачу этих ракет также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

На следующий день президент РФ Владимир Путин отметил, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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