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В Пентагоне заявили о передаче ATACMS только для «применения в пределах Украины»

Пентагон: США передали ракеты ATACMS только для применения в пределах суверенной Украины
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Фото: REUTERS/EyePress News
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США передали Киеву тактические ракеты ATACMS для применения в пределах «территории суверенной Украины». Об этом в четверг, 19 октября, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Я не буду вдаваться в подробности относительно количества переданных нами ATACMS. Но, как и в случае со всеми другими системами и оборудованием, которое мы передали Украине, это сделано при наличии заверений, что они будут применяться в пределах суверенной Украины», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте американского военного ведомства.

Отвечая на вопрос о дальнейших поставках тактических ракет Киеву, официальный представитель Пентагона отметил, что США «продолжат консультироваться с Украиной, а также союзниками и партнерами».

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Ранее в этот день глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США после поставки Украине первой партии дальнобойных ракет ATACMS продолжат снабжать ими страну на регулярной основе. Он также выразил надежду, что Соединенные Штаты передадут ракеты не только с радиусом действия 165 км, но и 300 км.

Тогда же полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» сообщил, что переданные Украине властями США ракеты полностью идентифицируются российскими средствами противовоздушной обороны.

17 октября Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Украины, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет. Передачу этих ракет также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

На следующий день президент РФ Владимир Путин отметил, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отразить подобные атаки.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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