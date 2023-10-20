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Связисты под шквальным огнем восстановили связь и помогли артиллерии отразить атаку

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Расчет радиорелейной станции под командованием старшего мичмана Ивана Замонского обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы (БТГр) на оборонительных позициях, когда противник обрушил артудар по российским позициям. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в пятницу, 20 октября, в День военного связиста, рассказали в Минобороны РФ.

Вооруженные формирования украинских националистов, предприняли попытку наступления с массированной артиллерийской поддержкой. В результате очередного залпа вражеской артиллерии радиорелейная станция, обеспечивающая связь внутри БТГр и с вышестоящим командованием, получила повреждения от разорвавшегося рядом снаряда и вышла из строя.

Тогда старший мичман Замонский, несмотря на продолжающийся обстрел позиций, рискуя жизнью, оперативно развернул станцию спутниковой связи. Так связь была восстановлена, что позволило скорректировать ответный огонь артиллерии, обеспечив устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне и отразить атаку противника.

Тем временем отделение под командованием заместителя командира взвода охраны сержанта Вадима Маринчука сопровождало колонну, которая подвозила продовольствие и горюче-смазочные материалы. Их везли группировке войск на оборонительных позициях в районе одного из освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов.

На пути следования колонна попала в засаду диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков. Сержант Маринчук оперативно покинул БТР 82-А и, организовав оборону колонны, вступил в бой с диверсионной группой.

В ходе стрелкового боя противник с потерями отступил. Потерь среди личного состава колонны допущено не было.

Благодаря решительным и самоотверженным действиям сержанта Маринчука задачи по подвозу продуктов и горюче-смазочных материалов обороняющимся подразделениям были выполнены. Группировка войск продолжила держать оборону, отбрасывая противника на исходные рубежи.

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Российские подразделения не дают противнику зацепиться за берег Днепра и создать там плацдарм

Днем ранее, 19 октября, минобороны России показало работу артиллерийских подразделений воздушно-десантных войск (ВДВ) по уничтожению вражеского опорпункта. Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и после прицеливания поразили опорные пункты, уничтожив засевших там украинских боевиков.

В тот же день корреспондент «Известий» Мери Бадунц побывала на российских позициях в районе Работино и пообщалась с бойцами о том, какова ситуация на запорожском направлении фронта. Она встретилась с командиром штурмовиков, который рассказал, как продолжил командовать наступлением после двойного ранения и получил орден Мужества.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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