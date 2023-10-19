СМИ сообщили о поставке США Израилю предназначавшихся Украине снарядов

Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые были отложены для Украины в резервных запасах США несколько месяцев назад. Об этом 19 октября сообщил американский портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

С начала 2023 года США начали изымать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды из своих значительных запасов боеприпасов в Израиле, чтобы отправить их на Украину. Тогда израильские военные заявили властям страны, что не существует угроз, при которых Израилю понадобятся экстренные поставки снарядов.

Однако ситуация изменилась 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль, говорится в публикации.

В тот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оценила свои потребности в оружии и передала их Пентагону. В частности, были запрошены десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для пополнения истощенных запасов США в Израиле на случай, если израильским военным понадобится их использовать.

Источники рассказали изданию о согласии США на передачу вооружений. Пентагон отправит боеприпасы в ближайшие недели. Более подробную информацию о снарядах, которые получит Израиль, источники отказались предоставлять.

По словам одного из них, Пентагон и транспортное командование США обладают надежными возможностями глобального развертывания и распределения. США могут продолжать оказывать поддержку Израилю, а также другим странам, в том числе и Украине.

Боеприпасы, предназначенные для Украины, были частью арсенала оружия США, который хранится в Израиле в рамках соглашения между странами. Доступ к местам хранения оружия имеют только военнослужащие США. Но согласно соглашению между странами, Израиль может использовать снаряды в войне в короткие сроки с одобрения США.

Израиль получал доступ к боеприпасам во время войны с Ливаном в 2006 году, а также во время конфликта в Газе в 2014 году.

Ранее в этот день стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден намеревается 19 октября запросить у конгресса порядка $60 млрд, которые будут направлены на помощь Киеву. Украине, По его планам, Украине выделят львиную доли пакета помощи общей суммой $100 млрд, который будет также распределен между Тайванем, Израилем и проектом по охране южной границы США.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.