Аэропорт Базеля эвакуировали из-за угрозы взрыва

Аэропорт Базель – Мюлуз – Фрайбург на границе Франции и Швейцарии эвакуирован из-за сообщения о бомбе. Об этом 19 октября пишет газета Blick.

Сообщение об угрозе взрыва поступило около 13:30 (14:30 мск). Оно было похожим на те, что ранее поступили в ряд других воздушных гаваней во Франции.

Пассажиров вывели за территорию аэропорта. Часть рейсов в направлении Базеля была направлена в другие воздушные гавани, несколько вылетов отменили или перенесли.

До этого, 17 октября, Версальский дворец во Франции эвакуировали во второй раз за четыре дня из-за сообщения о бомбе. До этого такая же ситуация произошла 14-го числа.

13 октября во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Решение было принято после того, как неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил несколько человек. В соцсетях появилось видео драки с территории школы, где один из ее участников обороняется стулом.