Обвиняемого в убийстве сына и тещи Намина привезли на место преступления
Романа Микояна, обвиняемого в убийстве сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина, привезли на место преступления в подмосковную деревню Крюково для следственного эксперимента. Об этом 19 октября сообщил корреспондент «Известий».
Изначально на место преступления также доставили мать Микояна Галину. Как видно на кадрах, женщине стало плохо, поэтому правоохранители увели ее.
Ранее в этот день Микоян на допросе признал вину в совершении преступлений.
Тела тещи Намина и его 30-летнего сына Артема обнаружили в их доме в Крюково с множественными ножевыми ранениями. По данным источника «Известий», убийство произошло накануне. Между родственниками возник спор из-за продажи дома. Внук в ходе конфликта убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату и признался в содеянном. Когда брат приехал на место происшествия, он также был убит.
Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному.
В пресс-службе Центра Стаса Намина сообщили, что рок-музыкант много лет не общался с матерью Микояна. При этом тот самовольно поменял свои фамилию и отчество, выдавая себя за сына музыканта, которым не является.