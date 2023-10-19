Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о скором приказе минобороны Израиля по входу в Газу
Мир
Массовый митинг в поддержку Палестины проходит в Париже
Общество
Умер экс-министр культуры СССР Василий Захаров
Мир
В ООН предупредили о риске геноцида в секторе Газа
Спорт
Винер выступила против участия в Олимпийских играх–2024 под нейтральным флагом
Мир
В НАТО усилят патрулирование в Балтийском море после ЧП на Balticconnector
Мир
Минздрав Палестины заявил о 3 859 погибших с начала эскалации
Экономика
Российскому бизнесу предложили использовать бренд «Сделано в России»
Мир
Москва и Пекин скоординируют действия по конфликту на Ближнем Востоке
Общество
Глава Минздрава назвал число страдающих ожирением россиян
Общество
Закончилось брендирование 70-го павильона ВДНХ к выставке «Россия»
Политика
Путин провел встречу с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель»
Общество
В Минздраве назвали стабильно тяжелым состояние раненого журналиста Sputnik
Мир
ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу

Обвиняемого в убийстве сына и тещи Намина привезли на место преступления

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Романа Микояна, обвиняемого в убийстве сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина, привезли на место преступления в подмосковную деревню Крюково для следственного эксперимента. Об этом 19 октября сообщил корреспондент «Известий».

Изначально на место преступления также доставили мать Микояна Галину. Как видно на кадрах, женщине стало плохо, поэтому правоохранители увели ее.

Ранее в этот день Микоян на допросе признал вину в совершении преступлений.

Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
Кровавую расправу учинил приемный сын артиста

Тела тещи Намина и его 30-летнего сына Артема обнаружили в их доме в Крюково с множественными ножевыми ранениями. По данным источника «Известий», убийство произошло накануне. Между родственниками возник спор из-за продажи дома. Внук в ходе конфликта убил свою бабушку, после чего позвонил 30-летнему брату и признался в содеянном. Когда брат приехал на место происшествия, он также был убит.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному.

В пресс-службе Центра Стаса Намина сообщили, что рок-музыкант много лет не общался с матерью Микояна. При этом тот самовольно поменял свои фамилию и отчество, выдавая себя за сына музыканта, которым не является.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023