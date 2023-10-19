Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины заявил о 3 859 погибших с начала эскалации
Экономика
Российскому бизнесу предложили использовать бренд «Сделано в России»
Мир
Москва и Пекин скоординируют действия по конфликту на Ближнем Востоке
Общество
Глава Минздрава назвал число страдающих ожирением россиян
Общество
Закончилось брендирование 70-го павильона ВДНХ к выставке «Россия»
Политика
Путин провел встречу с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель»
Общество
В Минздраве назвали стабильно тяжелым состояние раненого журналиста Sputnik
Мир
ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу
Интернет и технологии
В WhatsApp появилась функция по ведению сразу двух аккаунтов
Мир
Аэропорт Базеля эвакуировали из-за угрозы взрыва
Мир
Пашинян отметил роль ЕС в плане по нормализации отношений Еревана и Баку
Мир
СМИ сообщили об атаке иракской шиитской группировки на базу США в Сирии
Происшествия
В зоне спецоперации погиб казак Александр Можаев с позывным Бабай
Мир
Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство

Что такое справка 3-НДФЛ и кому нужно ее оформить в 2023 году

Справку 3-НДФЛ подают при выигрыше в лотерею и продаже авто
0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне, которые имеют доход помимо основного места работы или хотят получить налоговый вычет за лечение или занятия спортом, должны подать в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Что это за документ, когда он необходим и как его оформить, рассказывают «Известия».

Справка 3-НДФЛ в 2023 году — что это такое

Декларация 3-НДФЛ — это документ, в котором отображаются все доходы гражданина за отчетный период. Документ подается в Федеральную налоговую службу (ФНС) для учета доходов и получения налоговых вычетов.

Если источник дохода только один — на официальной работе, сведения о доходах в ФНС передает работодатель.

Справка 3-НДФЛ в 2023 году — какие доходы нужно указать

В некоторых случаях физические лица должны самостоятельно заполнить форму 3-НДФЛ и уплатить налог с полученного дохода. Сделать это необходимо при:

  • доходе с продажи квартиры со сроком владения меньше пяти лет,
  • доходах от частной деятельности (например, репетиторство, строительство, ремонт),
  • получении в подарок машины, имущества, ценных бумаг не от близких родственников,
  • выигрыше в лотерею (налогом облагается сумма свыше 4 тыс. рублей),
  • доходе от сдачи в аренду квартиры и другой собственности,
  • доходе с процентов по вкладам (минимальная сумма, необлагаемая налогом, составляет 130 тыс. рублей).
Налоговое время: что нужно знать о выплатах с дохода по вкладам
И каким образом их можно избежать

Не нужно декларировать доходы от продажи имущества, которое находится в собственности больше минимального срока владения, а также чья стоимость не превышает 1 млн рублей — для квартир и домов и 250 тыс. рублей — для машины и гаража. Кроме того, от уплаты НДФЛ с доходов от продажи жилья освобождаются семьи с двумя и более детьми.

Справка 3-НДФЛ в 2023 году — как можно подать

Подать декларацию о доходах можно несколькими способами. В частности, при личном посещении или на сайте налоговой службы. В последнем случае потребуются подтвержденная учетная запись и усиленная электронная подпись — ее можно получить в приложении «Госключ» или в аккредитованном удостоверяющем центре.

Второй вариант — через портал «Госуслуги». Там тоже понадобятся наличие учетной записи и усиленной подписи, а также сама декларация в формате xml.

Помимо этого, документы можно подать в МФЦ или отправить заказным письмом по почте. Квитанцию об отправке лучше сохранить.

Справка 3-НДФЛ в 2023 году — когда надо подать в ФНС

Срок подачи декларации установлен до 30 апреля года, следующим за отчетный. Если это выходной, срок переносится на следующий рабочий день.

Лишнего не возьмут: возможна ли отмена НДФЛ на доход ниже 30 тысяч рублей
Госдума рассмотрит соответствующий законопроект

Так, декларацию 3-НДФЛ за 2023 год нужно подать не позднее 30 апреля 2024 года. Этот день приходится на вторник. Сроки одинаковы и для ИП, и для других граждан, которые обязаны отчитываться о своих доходах.

Бланк декларации можно скачать на сайте ФНС или сформировать в специальной программе — «Декларация». Важно, чтобы программа была за тот год, за который вы подаете декларацию.

Справка 3-НДФЛ в 2023 году — как получить налоговый вычет

Налоговый вычет от государства положен при покупке или строительстве жилья, платном обучении, лечении и занятиях спортом. Право на вычет также имеет разведенный родитель, который не живет с ребенком, но содержит его. Подтвердить расходы он может соглашением об уплате алиментов или платежными документами.

Копии документов, подтверждающих расходы, и заявление на возврат налога нужно приложить к декларации. Причем если вам нужен только налоговый вычет, документы можно подать в любое время после окончания года, в котором были затраты. Результат будет известен в течение трех месяцев.

Ранее «Известия» рассказали, для чего нужна справка 2-НДФЛ и где ее получить.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023