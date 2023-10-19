Что такое справка 3-НДФЛ и кому нужно ее оформить в 2023 году
Россияне, которые имеют доход помимо основного места работы или хотят получить налоговый вычет за лечение или занятия спортом, должны подать в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Что это за документ, когда он необходим и как его оформить, рассказывают «Известия».
Справка 3-НДФЛ в 2023 году — что это такое
Декларация 3-НДФЛ — это документ, в котором отображаются все доходы гражданина за отчетный период. Документ подается в Федеральную налоговую службу (ФНС) для учета доходов и получения налоговых вычетов.
Если источник дохода только один — на официальной работе, сведения о доходах в ФНС передает работодатель.
Справка 3-НДФЛ в 2023 году — какие доходы нужно указать
В некоторых случаях физические лица должны самостоятельно заполнить форму 3-НДФЛ и уплатить налог с полученного дохода. Сделать это необходимо при:
- доходе с продажи квартиры со сроком владения меньше пяти лет,
- доходах от частной деятельности (например, репетиторство, строительство, ремонт),
- получении в подарок машины, имущества, ценных бумаг не от близких родственников,
- выигрыше в лотерею (налогом облагается сумма свыше 4 тыс. рублей),
- доходе от сдачи в аренду квартиры и другой собственности,
- доходе с процентов по вкладам (минимальная сумма, необлагаемая налогом, составляет 130 тыс. рублей).
Не нужно декларировать доходы от продажи имущества, которое находится в собственности больше минимального срока владения, а также чья стоимость не превышает 1 млн рублей — для квартир и домов и 250 тыс. рублей — для машины и гаража. Кроме того, от уплаты НДФЛ с доходов от продажи жилья освобождаются семьи с двумя и более детьми.
Справка 3-НДФЛ в 2023 году — как можно подать
Подать декларацию о доходах можно несколькими способами. В частности, при личном посещении или на сайте налоговой службы. В последнем случае потребуются подтвержденная учетная запись и усиленная электронная подпись — ее можно получить в приложении «Госключ» или в аккредитованном удостоверяющем центре.
Второй вариант — через портал «Госуслуги». Там тоже понадобятся наличие учетной записи и усиленной подписи, а также сама декларация в формате xml.
Помимо этого, документы можно подать в МФЦ или отправить заказным письмом по почте. Квитанцию об отправке лучше сохранить.
Справка 3-НДФЛ в 2023 году — когда надо подать в ФНС
Срок подачи декларации установлен до 30 апреля года, следующим за отчетный. Если это выходной, срок переносится на следующий рабочий день.
Так, декларацию 3-НДФЛ за 2023 год нужно подать не позднее 30 апреля 2024 года. Этот день приходится на вторник. Сроки одинаковы и для ИП, и для других граждан, которые обязаны отчитываться о своих доходах.
Бланк декларации можно скачать на сайте ФНС или сформировать в специальной программе — «Декларация». Важно, чтобы программа была за тот год, за который вы подаете декларацию.
Справка 3-НДФЛ в 2023 году — как получить налоговый вычет
Налоговый вычет от государства положен при покупке или строительстве жилья, платном обучении, лечении и занятиях спортом. Право на вычет также имеет разведенный родитель, который не живет с ребенком, но содержит его. Подтвердить расходы он может соглашением об уплате алиментов или платежными документами.
Копии документов, подтверждающих расходы, и заявление на возврат налога нужно приложить к декларации. Причем если вам нужен только налоговый вычет, документы можно подать в любое время после окончания года, в котором были затраты. Результат будет известен в течение трех месяцев.
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