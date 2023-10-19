Справка 2-НДФЛ — что это такое и зачем она нужна

Чтобы получить налоговый вычет или крупный кредит в банке, человеку необходимо подтвердить уровень своих доходов. Сделать это можно с помощью справки 2-НДФЛ. «Известия» узнали, что это за документ и где его получить.

Справка 2-НДФЛ в 2023 году – что это такое

В справке 2-НДФЛ отражены все официальные, то есть полученные за работу по трудовому договору, доходы человека и сумма налогов, которые с них уплачены. С 2021 года документ называется «Справка о доходах и суммах налога физического лица» и оформляется по форме 6-НДФЛ. Однако старое название всё еще широко используется, поэтому его можно смело назвать в бухгалтерии или налоговой, специалист поймет, о чем идет речь.

Форма справки утверждена Минфином. Каждый налоговый агент (компании, предприятия, организации) обязан регулярно подавать его в Федеральную налоговую службу (ФНС). По факту это отчет работодателя о заработке его сотрудников и уплаченных с него налогах.

В документе содержится следующая информация:

сведения о налоговом агенте (название компании, реквизиты);

данные налогоплательщика (дата рождения, ФИО, ИНН, серия и номер паспорта, гражданство);

доход за определенный период (три, шесть месяцев, год, три года и т.д.) и уплаченный с них налог;

коды и суммы налоговых вычетов, если они предоставлялись;

итоговая сумма всех начислений.

Кроме того, на справке должна быть подпись ответственного бухгалтера, сделанная синими чернилами, и дата выдачи. Без них документ будет признан недействительным. При этом печать организации необязательна, так как о ее наличии не говорится в правилах оформления. Если печать нужна, можно попросить поставить ее у бухгалтера или другого специалиста.

Коды в справке 2-НДФЛ в 2023 году

Согласно закону, налоговый агент должен вести учет доходов, которые он выплачивает физическим лицам, с помощью специальных кодов, утвержденных ФНС. Каждому виду выплат соответствует свой набор цифр. Неправильно присвоенный код влечет за собой ошибки в оформлении справки, а также в размере отпускных, командировочных, больничных и других выплат.

Наиболее распространенный код в справке 2-НДФЛ — 2000. Он обозначает зарплату по трудовому договору. Премии проходят под кодировками 2002 и 2003. При этом в первом случае речь идет о денежных поощрениях за производственные результаты, которые предусмотрены трудовым договором, коллективным договором или законом, во втором случае — о вознаграждениях, выплачиваемых за счет прибыли организации.

Отпускные отражаются в справке под кодом 2012, а компенсация за неиспользованные дни отдыха — 2013. Пособия по временной нетрудоспособности имеют код 2300. Выплаты по гражданско-правовым договорам (ГПХ) указывают под номером 2010.

Полный список кодов, которые можно найти в приказе Федеральной налоговой службы от 10 сентября 2015 года.

Зачем нужна справка 2-НДФЛ в 2023 году

Подтверждение заработка может понадобиться в самых разных ситуациях — чаще всего для оформления крупного займа в банке, например на покупку машины или недвижимости. При этом некоторые кредитные организации предоставляют собственные бланки, которые должен заполнить бухгалтер или работодатель. Справка 2-НДФЛ также необходима для получения налогового вычета.

Иногда документ нужен и на новом месте работы, чтобы отдел кадров смог установить размер подоходного налога с начала календарного года, поэтому при увольнении лучше не забывать о справке 2-НДФЛ.

Кроме того, подтверждение доходов нужно при усыновлении или установлении опеки, получении статуса безработного, назначении алиментов и в других ситуациях.

Справка 2-НДФЛ в 2023 году — где получить

Проще всего получить справку 2-НДФЛ у работодателя. Для этого нужно обратиться к руководителю или в бухгалтерию с соответствующим заявлением. Согласно закону, документ должен быть готов в течение трех рабочих дней. При этом работодатель не может отказать сотруднику в требовании предоставить справку 2-НДФЛ, а получить ее можно неограниченное количество раз.

Еще один способ подтверждения доходов — обращение напрямую в ФНС. Это можно сделать лично или онлайн на сайте налоговой службы. Такой вариант подойдет фрилансерам, которые не получают зарплату у конкретного работодателя, или людям, у которых нет возможности обратиться на старое место работы за справкой.

Помимо этого можно заказать электронную справку 2-НДФЛ на портале «Госуслуги». Для этого нужно зайти в личный кабинет, выбрать в меню «Справки и выписки» и найти нужный раздел. Затем потребуется заполнить небольшую форму. После этого документ появится в личном кабинете. Он будет доступен в любое время, в том числе для скачивания и печати.

Справка 2-НДФЛ в 2023 году — срок действия

Срок действия справки 2-НДФЛ зависит от того, какой организации она нужна. Если документ запрашивает банк для выдачи кредита, он будет действовать 30 и более дней. Исключение — ипотека, в этом случае «срок жизни» справки около 10 дней.

Для налоговой, например при оформлении вычета за покупку недвижимости, лечение и т.д., период действия справки не ограничен. Это связано с тем, что в документе отражается отчетность за уже прошедший отрезок времени, поэтому она не изменится. Однако следует иметь в виду, что существуют временные ограничения на получение налогового вычета — три года с момента возникновения права на него.

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