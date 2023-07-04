Как платить налог с процентов по вкладам физических лиц в 2023 году

Россиянам, которые получали доход по банковским вкладам в 2023 году, впервые нужно будет заплатить налог. «Известия» рассказывают, с чем связаны эти изменения и как рассчитать сумму НДФЛ по новым правилам.

Когда появился налог на вклады физических лиц

Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам вступил в силу с 1 января 2021 года. Согласно ему, граждане, у которых процентный доход по вкладам за год превысил определенный лимит, должны заплатить подоходный налог. Поправки внесли во вторую часть Налогового кодекса.

Однако в конце марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал новый закон, который временно разрешил россиянам не платить налог на доход по вкладам. Это была одна из антикризисных мер по поддержке населения в условиях санкций. В итоге с граждан временно сняли обязанность уплачивать НДФЛ с процентных доходов, которые были получены по банковским вкладам в 2021 и 2022 годах.

Таким образом, тем, кто размещал или только планирует разместить денежные средства на банковских депозитах в 2023 году, следует учесть эти изменения, так как мораторий на взимание налога продлевать не планируют.

Какие доходы по вкладам физлиц облагаются налогом в 2023 году

Для расчета налоговой базы учитываются доходы по вкладам, облигациям, ценным бумагам, а также накопительным и карточным счетам. То есть все продукты, по которым гражданин получает доход в виде процентов. Причем учитываться будут доходы как по рублевым, так и по валютным вкладам. В последнем случае доход будет пересчитан в рубли по курсу, который действовал на дату выплаты процентов.

Как пояснил «Известиям» руководитель центра накопительных и трансакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров, при расчете налога учитывается не размер депозитов, а сумма совокупного дохода, полученного по всем вкладам и счетам. Так, у клиента может храниться в банке и менее 1 млн рублей, но ему всё равно придется заплатить НДФЛ на проценты.

При этом если полугодовой вклад был открыт в середине 2022 года и заканчивается в первых числах января 2023 года, то клиенту придется уплатить по нему налог, добавил эксперт.

Какая ставка налога по вкладам физических лиц в 2023 году

Если доход превысит установленный законом лимит, то с превышения придется заплатить налог по ставке 13%. Она одинаковая как для резидентов, так и для нерезидентов.

При расчете налога на доход от вклада используйте формулу: (Ваш доход по вкладу — Необлагаемая сумма) × 13%. Также стоит учитывать, что совокупный доход более 5 млн рублей в год облагается по повышенной ставке — 15%.

Необлагаемая налогом сумма считается по формуле: Максимальная ключевая ставка за год × 1 млн рублей.

При этом максимальное значение ключевой ставки будет определяться из действовавших значений на начало каждого месяца соответствующего календарного года. Таким образом, если в течение года ставка повышалась, а после этого выросли ставки по вкладам, то и необлагаемый налогом доход также увеличится. Соответственно, и меньше шансов, что придется платить налог.

Так, например, если ключевая ставка в 2023 году не будет расти и ее максимальное значение составит 7,5%, то необлагаемая сумма дохода составит 75 тыс. рублей. Если ставку повысят, то, соответственно, возрастет и не облагаемая налогом сумма.

Как оплатить налог по вкладам физических лиц в 2023 году

Сумму к оплате налоговый орган рассчитает сам на основе ежегодных сведений от банков и пришлет уведомление об этом до 1 декабря 2024 года.



Оплату можно произвести любым удобным способом: в личном кабинете налогоплательщика или банка, а также через платежные терминалы.

В случае неуплаты могут быть начислены пени и штрафы.

Когда можно не платить налог по вкладам физических лиц в 2023 году

Не платить доходы по вкладам можно, если процентная ставка по ним не более 1% годовых или если гражданин стал обладателем банковского вклада по причине наследования.

Еще одно исключение — доходы по счетам эскроу. Это специальный счет в банке, который используют в сделках, чтобы снизить риски, например при купле-продаже недвижимости. Одна сторона вносит деньги на счет, после чего они замораживаются. Вторая сторона сможет получить их, когда исполнит свои обязательства перед первой.

Есть ли налоговые льготы по вкладам физических лиц в 2023 году

Особых условий по уплате налога не предусмотрено. В том числе их нет для пенсионеров, людей с инвалидностью и других категорий граждан, которые имеют право на другие налоговые вычеты.

Применительно к налогу по вкладам, они оплачивают его на общих основаниях, наравне с остальными налогоплательщиками.

Ранее «Известия» писали, что в России был подготовлен законопроект, который предполагает освободить от уплаты налога граждан с небольшими вкладами. Однако он был отклонен правительством. Отмечалось, что эта мера приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2024 году в размере 101,6 млрд рублей.

Читайте также — каким будет налог со вкладов по итогам 2023 года.