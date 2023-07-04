Как начисляется налог на выигрыш физических лиц в 2023 году

Если вам повезло выиграть в лотерею, сорвать куш в казино или в букмекерской конторе, доходами придется поделиться с государством. А именно заплатить налог на выигрыш физических лиц. Как его рассчитать в 2023 году, и в каких случаях можно не платить НДФЛ — рассказывают «Известия».

Какая сумма облагается налогом на выигрыш в 2023 году

Налогомоблагается любой доход гражданина, независимо от того, каким образом он был получен — в результате профессиональной деятельности или выигрыша. Поэтому, по своей сути, налог на выигрыш является лишь разновидностью НДФЛ. Оплатить его обязано любое физическое лицо, выигравшее в розыгрыше или лотерее.

Сумма налога зависит от размера выигрыша. Так, при выигрыше менее 4 тыс. рублей, ничего платить не нужно. Например, если за год вы дважды выиграли в лотерею по 1 тыс. рублей, то общий выигрыш за налоговый период составляет 2 тыс. рублей. Эта сумма налогом не облагается.

Заплатить налог на выигрыш необходимо, если его сумма превышает 4 тыс. рублей.

Ставка налога на выигрыш физических лиц в 2023 году

При сумме выигрыша от 4 до 15 тыс. рублей ставка налога составляет 13 %. Причем физлицо уплачивает налог с разницы облагаемой и необлагаемой налогом суммами. Например, выигрыш составил 5 тыс. рублей. Тогда надо заплатить 130 рублей в качестве налога: (5000-4000)×13%. А при выигрыше 2 млн рублей — 259 480 рублей: (2000000 – 4000)×13 %.

Эта ситуация применима к лотереям, к выигрышам на ставках спортивных мероприятиях и букмекерских контор. То есть ставка не зависит от места, где вы выиграли, и начисляется только от суммы выигрыша. При этом если она больше 15 тыс. рублей, это уже заботы организатора лотереи. Выигравший, как правило, получает на руки сумму уже за вычетом налога.

Однако выиграть можно не только деньги, но и другие материальные блага — автомобиль, квартиру или турпоездку. Если приз получен в рамках конкурса или рекламной акции, размер ставки составит 35%. Налог можно рассчитать по той же формуле: (выигрыш – 4000)×35 %. Но и здесь выигравшему ничего платить не надо, так как организаторы обычно сразу закладывают налоги в расходы при проведении акции.

Отдельная налоговая ставка в 30% установлена на выигрыш для нерезидентов — иностранцев или тех, кто живет в России менее 183 дней.

Какие призы не облагаются налогом на выигрыш физлиц в 2023 году

Налогом не облагаются денежные и иные призы, которые были получены по итогам участия в крупных спортивных состязаниях. Важное условие — их организатором должно выступать государство.

Речь идет о чемпионатах и кубках России, чемпионатах Европы и мира, Олимпийских и Паралимпийских играх.

Сроки уплаты налога на выигрыш физических лиц в 2023 году

Перед тем, как оплатить налог, необходимо заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ. Документ можно отнести в налоговую по месту жительства либо заполнить через электронный бланк в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Сделать это необходимо до 30 апреля следующего за отчетным годом.

Что касается уплаты налога, то перевести деньги в бюджет нужно до 15 июля следующего за отчетным года. Например, если выигрыш был в 2022 году, то оплатить налог нужно до 15 июля 2023 года. Оплату можно произвести в личном кабинете на сайте ФНС.

Другие способы — в отделении банка по платежному поручению, через портал «Госуслуги» или приложение своего банка.

Штраф за неуплату налога на выигрыш физических лиц в 2023 году

В случае отсутствия оплаты налога на выигрыш предусмотрена административная ответственность.

За его неуплату, неполную или несвоевременную уплату начисляются пени и штрафы от 5 до 40% от суммы налога в зависимости от вида нарушения.

Если сумма долга перед бюджетом крупная или особо крупная, то может наступить и уголовная ответственность.

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