Россиянам, выигравшим в 2021 году в государственные лотереи, необходимо уплатить налог в срок до 4 мая 2022 года. Данное обязательство, подчеркивают представители крупнейшего распространителя гослотерей «Столото», касается тех, кто суммарно за год выиграл в лотерею от 4000 до 14999 рублей. По итогам 2021 года число выигрышных билетов на соответствующие суммы составило 372 440 штук.

«Мы напоминаем победителям о необходимости уплаты налога в срок, тем более что сделать это можно самыми разными способами, даже не выходя из дома», — отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital, в который входит «Столото». Распространитель гослотерей также рекомендовал победителям лотереи ознакомиться с вариантами уплаты налога на сайте ФНС России.

Согласно российскому законодательству, выигрыши в государственную лотерею от 4000 рублей в год приравниваются к доходу физического лица. В случае суммарного выигрыша в лотерею от 4000 до 14999 рублей включительно налог на выигрыш составит 13%, и победитель лотереи обязан самостоятельно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. При этом, напоминают в «Столото», если у победителя в течение 2021 года было несколько выигрышей, каждый из которых менее 4000 рублей, но в сумме годовой размер всех выигрышей составляет от 4000 до 14999 рублей, то их владелец также должен уплатить налог.

Что касается выигрышей в лотерею от 15 тысяч рублей, то все обязанности по уплате налога распространяемые под брендом «Столото» государственные лотереи берут на себя, так как в этом случае по закону налоговым агентом выступает лицо, которое выплачивает выигрыш.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Стoлото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося вклад в улучшение качества жизни россиян.