Очередной многомиллионный выигрыш лотереи «Гослото» снова достался жителю Нижнего Новгорода

21 февраля, в преддверии общероссийского мужского праздника, участник «Гослото «6 из 45» стал обладателем одного из крупнейших суперпризов в стране — почти 270 млн рублей. Точная сумма выигрыша составила 267 506 103 рубля.

Удача пришлась на 3496-й тираж и улыбнулась жителю Нижнего Новгорода. Нынешний суперприз занял пятое место в топ-5 самых крупных лотерейных выигрышей в стране. Удивительно, но прежде это место занимал грандиозный выигрыш, принадлежавший также нижегородцу! В августа 2014 года ему посчастливилось угадать все шесть чисел в «Гослото «6 из 45» и стать обладателем состояния почти в 202 млн рублей.

Если новый лотерейный миллионер окажется мужчиной, то можно уверенно сказать, что этот подарок судьбы к 23 февраля станет самым дорогим и незабываемым в его жизни. Тем более что стоимость подарка составила всего 100 рублей. Именно такую сумму счастливчик потратил на лотерейный билет и угадал числовую комбинацию: 16, 32, 39, 06, 36, 35.

ТД «Столото» поздравляет нового героя государственных лотерей и ждет его для оформления выигрыша!

Согласно статистике государственных лотерей, ежедневно победителями становятся около 200 тыс. россиян. Из них еженедельно в среднем 15 счастливчиков становятся миллионерами.

Напомним, что с результатами тиражей можно ознакомиться на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru, а уточнить всю информацию о получении выигрыша — по телефону +7 499 270-27-27.

АО «Торговый Дом «Столото» — крупнейшая российская компания-распространитель государственных лотерей, оператором которых является АО «Государственные спортивные лотереи». Торговая сеть АО «ТД «Столото» насчитывает более 60 тыс. точек по всей России. Лотерейные продукты, распространяемые АО «ТД «Столото», продаются во всех регионах РФ, а также в единственном в России лотерейном интернет-супермаркете www.stoloto.ru