Сын и теща основателя «Парка Горького» Стаса Намина убиты в Подмосковье. Главное

В Московской области найдены мертвыми сын и теща рок-музыканта и основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Что известно о преступлении — в материале «Известий».

Где и при каких обстоятельствах были обнаружены тела убитых

Тела пенсионерки и ее внука с колото-резаными ранениями были обнаружены в частном доме в подмосковной деревне Крюково. Ими оказались бывшая теща и 30-летний сын Намина Артем. Приехавшие на место преступления следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли смывы вещества бурого цвета, нож, молоток, предметы одежды. По данным источника «Известий», убийство произошло накануне в период с 15 до 23 часов в подмосковном частном доме.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд выберет меру пресечения задержанному. Расследование взяла на контроль Истринская городская прокуратура.

Кто и зачем убил родных музыканта

По подозрению в совершении преступления задержан сын третьей жены Намина от первого брака Галины Роман. Убитый им сводный брат Артем был общим сыном Намина и Галины.

Роман был задержан сотрудниками правоохранительных органов после того, как сам позвонил в полицию и рассказал о совершенном им двойном убийстве.

Как рассказал сам Стас Намин, Роман для него никогда не был родственником. Музыкант уточнил, что не общался с ним на протяжении многих лет. Не общался он многие годы и со свей третьей женой Галиной, с которой развелся в 2015 году.

Как произошло убийство и что стало его причиной

По предварительной информации, накануне у Романа произошла ссора с бабушкой — матерью Галины, в одном доме с которой он проживал. В результате он нанес ей не менее одного удара в область головы и не менее четырех ударов ножом в область груди. После убийства бабушки убийца вышел во двор дома с братом Артемом, где поссорился и с ним. В ходе конфликта Роман нанес брату не менее 11 ударов ножом в область спины, левой кисти и груди.

По одной из версий, ссора между родственниками могла возникнуть в результате спора из-за продажи дома. При этом директор Театра музыки и драмы под управлением Намина Анна Исаева, которая была первой женой музыканта, отметила, что у Намина «все имущественные вопросы с матерью Романа были решены мирным путем давным-давно и ни у кого не было никаких претензий».

Что известно об убийце и его жертвах

Как рассказала Исаева, Роман всегда был «странным, психически нестабильным мальчиком». Она уточнила, что Роман не был связан ни с какой театральной деятельностью или сферой кино в отличие от их общего с Галиной сына Артема. По словам Исаевой, он окончил в Нью-Йорке сценографический университет. Она назвала Артема талантливым, «очень хорошим и добрым мальчиком».

Также выяснилось, что родственники Намина стали не первыми, кого убил Роман. В январе 2007 года он насмерть сбил женщину на своей Honda Accord на юго-западе Москвы. Тогда мужчина отделался двумя годами условно.