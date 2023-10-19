Сенатор от Татарстана Емельянов госпитализирован после ДТП

Член Совета Федерации от Госсовета Татарстана Геннадий Емельянов попал в ДТП на трассе Чистополь – Нижнекамск. Как сообщил 19 октября источник «Известий», политик госпитализирован в ближайшую больницу.

«У него множественные переломы ребер, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма», — рассказал источник.

Известно, что авария произошла 18 октября. 66-летний сенатор ехал в сторону Нижнекамска на своем автомобиле Toyota Land Cruiser и столкнулся с двигавшимся впереди Volkswagen Polo. После этого машина Емельянова опрокинулась в кювет, а сам водитель вылетел из салона.

Очевидцы происшествия сразу же вызвали бригаду скорой помощи, приехавшие медики доставили члена Совфеда в больницу. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту ДТП.

Ранее, в ноябре 2022 года, сообщалось о смерти в ДТП замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Авария произошла под Геническом. Отмечалось, что смертельное ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на дороге. В результате водитель Стремоусова не справился с управлением. Машина чиновника получила серьезные повреждения. В ДТП пострадали еще два человека. Стремоусов был похоронен в Крыму.