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Дело о воспрепятствовании деятельности журналиста возбуждено после инцидента с Трушниным

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Фото: РЕН ТВ
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Уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста») возбуждено в отношении нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Об этом стало известно в четверг, 19 октября, из материалов дела, поступивших из прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

Накануне в прокуратуре Москвы сообщили о направлении в следственные органы материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 144 УК РФ.

18 октября около двери квартиры военкора «Известий» был обнаружен рисунок. Неизвестные изобразили пентаграмму со свиной головой и расставили свечи рядом. Сам Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле.

Были возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), так как ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи.

18 октября в Сети появились кадры задержания вандалов, нарисовавших пентаграмму. На видео показано, как группа мужчин останавливает молодого человека, проходящего мимо автомобиля.

По словам задержанного, он вместе с подельницей получал задания, за выполнение которых получал деньги. Он отметил, что были выполнены пять заказов по пяти разным адресам, однако ему до конца не рассказывали значения пентаграмм.

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