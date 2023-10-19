Рок-группа «Аффинаж» анонсировала гастроли по России

Популярная рок-группа «Аффинаж» заявила о подготовке к большому гастрольному туру по России, посвященному выходу ее нового альбома. Об этом 19 октября участники группы рассказали «Известиям».

По словам музыкантов, концептуальный альбом под названием «Общество с ограниченной ответственностью» выходит в пятницу и задуман как приквел к предыдущей пластинке. Его название родилось из заглавных букв в названиях первых трех песен, которые начинаются на «О», при этом участники группы считают новый сборник своей самой сильной работой.

«У меня очень приятное волнение — но несильное, не триггерящее. Я настолько уверен в этой пластинке, что сам жду, когда она выйдет, чтобы тоже послушать», — поделился с «Известиями» фронтмен «Аффинажа» Эм Калинин.

«Группа «Аффинаж» записала свою вышку на текущий момент. Это и концептуально, и музыкально, и по звуку наше лучшее на данный момент творение. И это стоит послушать», — добавил басист Сергей Сергеич.

Они рассказали, что впервые услышать живое исполнение песен из альбома можно будет 24 октября в Абакане, где состоится первый концерт анонсированного тура. При этом у поклонников есть пять дней, чтобы выучить слова припевов, отметили музыканты.

Ранее, 29 сентября, группа «Аффинаж» посетила «Соль» на РЕН ТВ, где она не только выступила на сцене, но и рассказала о своих поклонниках и конфликтах с коллегами.