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«Известия» показали боевую работу штурмовых отрядов ВС РФ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы штурмовых отрядов Вооруженных сил РФ продолжают активно выполнять задачи в зоне спецоперации на Украине. Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побывал на российских позициях и узнал у военнослужащих, с каким оружием они идут в бой.

Стрелок с позывным Гарай рассказал, как с помощью одной насадки обычный автомат Калашникова превращается в ручную артиллерию. Она позволяет закидывать гранаты РГД-5 в опорный пункт противника с расстояния 150–200 м, патроны для этого нужны холостые.

«Я закидываю мортиры гранаты РГД-5 непосредственно в опорник с расстояния 150–200 метров. В зависимости от ветра. Могу выстрелить так, чтобы граната сработала как люстра так называемая. Заминированное поле, которое нам надо пройти, я обкидываю гранатами. Они детонируют непосредственно те мины, которые стоят на нашем пути, все растяжки», — рассказал Гарай.

Потом, когда дело доходит непосредственно до штурма окопов и опорников, оружие легко превращается обратно в стрелковое. Насадка убирает кучность, но, по словам Гарая, в окопе это не мешает.

Все бойцы отмечают, что при штурме самая главная опасность не пули, а дальнобойные снаряды. Чтобы у штурмовых отрядов была возможность проводить успешные операции на линии боевого соприкосновения, не опасаясь атаки с воздуха, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Они уничтожают самолеты и вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также реактивные ракеты, в том числе снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Ежедневно несем боевое дежурство. Работаем, в частности, по реактивным системам залпового огня HIMARS. Буквально вчера на дальности 35 км обнаружили цель, после захвата по параметрам определили, что данная цель является HIMARS. Доложили вышестоящему руководству, они дали добро на пуск. Цель была поражена на дальности 20 км», — рассказал начальник зенитно-ракетного расчета ЗРК «Бук» с позывным Тайга.

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Ранее, 17 октября, Минобороны РФ показало, как десантники-штурмовики в ходе активной обороны зачистили опорный пункт ВСУ на северном фланге артемовского направления. В ходе скоротечного боя десантники смогли закрепиться на позициях противника и взять в плен нескольких боевиков.

До этого, 16 октября, Минобороны сообщило, что расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) поразили личный состав, опорные и наблюдательные пункты, маршруты ротации бронетехники и кочующие огневые средства ВСУ на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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