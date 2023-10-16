Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал шуткой интервью Байдена телекомпании CBS
Туризм
Туры на ноябрьские праздники за год подорожали на 70%
Мир
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в использовании воинственной риторики в Израиле
Общество
Синоптики рассказали о завершении бархатного сезона на курортах Черного моря
Мир
Япония пообещала продолжить предоставлять РФ данные о сбросе воды с «Фукусимы-1»
Общество
Вильфанд предрек заморозки в Москве 18 октября
Мир
В КНДР обвинили Японию в подготовке к вторжению в Корею
Экономика
Минпромторг предложил установить минимальные цены на разливное пиво
Мир
Байден назвал возможной нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии
Экономика
В России узаконят продажу алкоголя на верандах
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и дожди 16 октября
Мир
Байден заявил о необходимости полного уничтожения ХАМАС
Мир
В Польше рассказали о проблемах в экономике и политике из-за Украины
Экономика
Автодилерам просят урезать комиссии при продаже автомобилей в кредит
Сюжет:

Расчеты РСЗО «Град» поразили кочующие огневые средства ВСУ

0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) поразили личный состав, опорные и наблюдательные пункты, маршруты ротации бронетехники и кочующие огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны России 16 октября опубликовало кадры боевой работы российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО.

Во взаимодействии с беспилотной авиацией и передовыми разведывательными группами артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по выявленным целям: местам размещения личного состава, опорным и наблюдательным пунктам, маршрутам ротации бронетехники и кочующих огневых средств украинской армии.

Слаженная работа военнослужащих реактивных дивизионов во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и арткорректировщиками позволяет наносить оперативное огневое поражение по выявленным целям противника, а также поддерживать действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции боевиков ВСУ.

«Выполняем боевые задачи любой сложности. Что командование поставит, то и выполняем. Работаем 24/7, поражаем живую силу противника, технику. Из сложного — двое суток в машине: ждали, дежурили и ждали цель, ждали, пока выйдет противник. Вышел. И поразили. Настроение отличное, боевое, как бы нет такого, что кто-то там плачется, жалуется, нет. Всё отлично. Отпуск вовремя, поставки боеприпасов и продуктов — всё отлично. Наше дело правое, победа будет за нами», — сказал командир боевой машины с позывным Росич.

РСЗО «Град» калибра 122 мм предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.

Горящие дни: как идет ликвидация самого мощного плацдарма ВФУ в Донбассе
Бои за Авдеевку должны открыть дорогу к полному освобождению ДНР

11 октября в российском оборонном ведомстве также показали боевую работу расчетов РСЗО БМ-21 «Град» ЦВО на краснолиманском направлении. Отмечается, что артиллеристы уничтожили опорный пункт и минометные позиции украинской армии.

До этого, 5 октября, в оборонном ведомстве отметили, что расчеты РСЗО БМ-21 «Град» нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ, а также скоплению пехоты на краснолиманском направлении. Чтобы уничтожить скрывающуюся в лесу живую силу противника, военнослужащие применили метод «огневого прочесывания».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023