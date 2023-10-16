Расчеты РСЗО «Град» поразили кочующие огневые средства ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) поразили личный состав, опорные и наблюдательные пункты, маршруты ротации бронетехники и кочующие огневые средства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны России 16 октября опубликовало кадры боевой работы российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО.

Во взаимодействии с беспилотной авиацией и передовыми разведывательными группами артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по выявленным целям: местам размещения личного состава, опорным и наблюдательным пунктам, маршрутам ротации бронетехники и кочующих огневых средств украинской армии.

Слаженная работа военнослужащих реактивных дивизионов во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и арткорректировщиками позволяет наносить оперативное огневое поражение по выявленным целям противника, а также поддерживать действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции боевиков ВСУ.

«Выполняем боевые задачи любой сложности. Что командование поставит, то и выполняем. Работаем 24/7, поражаем живую силу противника, технику. Из сложного — двое суток в машине: ждали, дежурили и ждали цель, ждали, пока выйдет противник. Вышел. И поразили. Настроение отличное, боевое, как бы нет такого, что кто-то там плачется, жалуется, нет. Всё отлично. Отпуск вовремя, поставки боеприпасов и продуктов — всё отлично. Наше дело правое, победа будет за нами», — сказал командир боевой машины с позывным Росич.

РСЗО «Град» калибра 122 мм предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.

11 октября в российском оборонном ведомстве также показали боевую работу расчетов РСЗО БМ-21 «Град» ЦВО на краснолиманском направлении. Отмечается, что артиллеристы уничтожили опорный пункт и минометные позиции украинской армии.

До этого, 5 октября, в оборонном ведомстве отметили, что расчеты РСЗО БМ-21 «Град» нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ, а также скоплению пехоты на краснолиманском направлении. Чтобы уничтожить скрывающуюся в лесу живую силу противника, военнослужащие применили метод «огневого прочесывания».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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