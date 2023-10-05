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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» нанесли огневое поражение опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также скоплению живой силы противника на краснолиманском направлении. Кадрами боевой работы российских военнослужащих поделилось в четверг, 5 октября, Минобороны РФ.

Артиллеристы группировки «Центр», получив боевую задачу, незамедлительно выдвинулись на огневую позицию. По выявленной разведкой цели расчеты РСЗО БМ-21 «Град» нанесли поражение снарядами калибра 122 мм. А чтобы уничтожить скрывающуюся в лесу живую силу противника, военнослужащие применили метод «огневого прочесывания».

«Пару дней назад замечали пехоту противника в этом лесе. Мы начинаем на следующий день отрабатывать по нему, прочесывать этот лес, потому что всегда знаем, что они там точно находятся», — рассказал командир взвода с позывным Ока.

Слаженная работа военнослужащих реактивных дивизионов позволяет оперативно и точно поражать вражеские цели и поддерживать штурмовые отряды ВС РФ, накрывая огнем позиции украинских боевиков.

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Ранее, 3 октября, Минобороны РФ показало кадры боевой работы Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения Воздушно-десантных войск, уничтожившего из РСЗО «Град» группу пехоты ВСУ на соледарском направлении.

До этого, 27 сентября, корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу расчетов РСЗО «Град» добровольческого корпуса отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБР) «Ветераны» в зоне спецоперации. Боец РФ с позывным Инженер рассказал, что российская армия осуществляет подавление противника, пресекая любые его попытки перейти в наступление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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