Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 27 сентября показал работу расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» добровольческого корпуса отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) «Ветераны» в зоне спецоперации.

«На стрельбу выдвигаемся непосредственно на самой машине — иначе не добраться, потому что дороги чуть размыты сейчас. Прошли дожди», — отметил журналист.

Боец РФ с позывным Инженер рассказал, что российская армия осуществляет подавление противника, пресекая любые его попытки перейти в наступление.

Российский военнослужащий с позывным Жук сообщил, что в последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) особенно активизировались.

«Я так понимаю, им надо показать Западу какие-то результаты, что они что-то могут. Но лично мое мнение, пускать людей в расход вот так, как они это делают, я не знаю», — сказал Жук.

Ранее в этот день стало известно о предотвращении атаки ВСУ на запорожском направлении с помощью артиллерийских атак противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и РСЗО «Град». Попытка продвижения сил врага была успешно остановлена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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