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«Корнеты» и «Грады» отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

ВС России во вторник вечером отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Действия противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) «Корнет» и ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град» остановили атаку украинских войск, пытавшихся зажечь минные поля на запорожском направлении. Об этом 26 сентября рассказал боец добровольческого подразделения «Барс», которое входит в бригаду «Царские волки», в интервью «РИА Новости».

«Накат пошел часов в восемнадцать, [ВСУ] начали накидывать из минометов, зажигать минные поля. Кинули в них несколько «Корнетов», потом «Градов» им кинули. Они решили зажигалками зажечь минные поля, чтобы понимать, куда и как наступать», — рассказал он.

Он подчеркнул, что попытка атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) была успешно отбита.

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26 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ усилили наступление на Запорожском фронте, особенно на участке Работино – Вербовое ореховского направления.

Атака со стороны противника с использованием бронетехники и четырех рот солдат началась примерно в 20:00 мск. На участке велись ожесточенные бои.

В тот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства указал на отсутствие значимых результатов в осуществлении контрнаступления украинской армии, несмотря на усиленную военную помощь со стороны США и их союзников. По мнению Шойгу, киевский режим отправляет своих солдат убой, не проведя им достаточную боевую подготовку.

Также 26 сентября американский военный журнал отметил, что российские «Корнеты» способны уничтожать самые передовые танки, поставляемые на Украину Западом, в том числе любую модификацию Leopard 2. Отмечается, что ВС РФ активно применяют разные варианты этого типа противотанковых ракетных комплексов.

До этого, 13 сентября, отечественный «Корнет» уничтожил британский танк Challenger 2, который ранее называли «богом войны». Военнослужащий ВДВ с позывным Пастырь рассказал, что британский танк горит так же, как и другие танки.

ПТРК 9К135 «Корнет» — комплекс с наведением ракеты по лазерному лучу. Дальность действия этого универсального комплекса, который можно запускать с разных пусковых платформ, — до 5500 м, пробиваемость — 1300 мм, что лишает вражеские танки всяких шансов. Указанная толщина динамической защиты является максимальной для самых последних модификаций современных машин.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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