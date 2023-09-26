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Сюжет:

В США назвали российские «Корнеты» мощнейшим оружием против западных танков

MWM: ВС России массово уничтожают лучшие западные танки ракетой «Корнет»
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские войска широко применяют разные варианты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», которые способны уничтожать лучшие танки, поставляемые западными странами Украине. Об этом 24 сентября написал Military Watch Magazine (MWM).

«Эта ракета способна нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2, даже с самой сильной броней», — указал журнал.

В статье говорится, что украинские войска потеряли множество этих боевых машин, включая их современные модели, с начала летнего контрнаступления.

Помимо этого, авторы материала обратили внимания на появившуюся информацию, согласно которой Запад широко задействовал не только спецназ и вспомогательный персонал, но и военных на передовой из регулярных подразделений.

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Ранее, 10 сентября, журналист и сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг сообщил, что «Корнет» поразил мировое сообщество своей уникальной огневой мощью. По его словам, танк Challenger 2 называли богом войны, однако, когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Так, он напомнил, как впервые армия РФ с помощью «Корнета» уничтожила британскую бронемашину.

До этого, 7 сентября, Military Watch Magazine написал, что российский ПТРК зарекомендовал себя как одно из мощнейших орудий подобного плана. В статье говорилось, что способность «Корнета» полностью нейтрализовывать подобную технику вызовет серьезную обеспокоенность среди стран — членов НАТО.

ПТРК 9К135 «Корнет» — комплекс с наведением ракеты по лазерному лучу. Дальность действия этого универсального комплекса, который можно запускать с разных пусковых платформ, — до 5500 м, пробиваемость — 1300 мм, что лишает вражеские танки всяких шансов. Указанная толщина динамической защиты является максимальной для самых последних модификаций современных машин.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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