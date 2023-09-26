Рогов сообщил о масштабном наступлении ВСУ в Запорожской области

Украинская армия усилила наступление в Запорожской области. Об этом 26 сентября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое ореховского направления Запорожского фронта», — написал он в Telegram-канале.

По его информации, на данном направлении проходят тяжелые ожесточенные бои. Рогов отметил, что украинские боевики начали атаку примерно в 20:00 мск, использовав бронетехнику и несколько групп солдат в сумме до четырех рот.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что российские военнослужащие «встречают их с горячим гостеприимством».

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на отсутствие значимых результатов у контрнаступления войск Украины. При этом Россия, по словам министра, продолжает наращивать мощь ВС, в том числе за счет современного вооружения и совершенствования подготовки войск.

Кроме того, Шойгу отметил, что свыше 17 тыс. военных ВСУ было уничтожено за сентябрь. Он дополнил, за месяц ликвидировано более 2,7 тыс. единиц вооружения и техники.

26 сентября «Известиям» сообщили, что российский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) отразил воздушную атаку ВСУ на город Токмак Запорожской области.

Накануне, 25 сентября, корреспондент «Известий» Даниил Левин показал обстановку на запорожском направлении. На данной территории российским военнослужащим удается не только сдерживать противника, который пытается совершать мелкие вылазки, но и защищать свои рубежи, отбрасывая вооруженные формирования Украины (ВФУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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