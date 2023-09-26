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ПВО РФ отразила атаку ВСУ на Токмак

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Российский комплекс противовоздушной обороны отразил воздушную атаку Вооруженных сил Украины на город Токмак Запорожской области. Об этом 26 сентября «Известиям» сообщили оперативные службы города.

«В 11:05 по мск преступный киевский режим попытался нанести удар по городу Токмак. Сработала система ПВО ВС РФ. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали», — рассказали они.

Днем ранее в результате украинского ракетного удара по Токмаку три мирных жителя получили ранения. Ракета взорвалась на дорожном перекрестке Воровского – Запорожье – Бердянск.

Южное нападение: ВФУ нанесли массированный удар по Токмаку
Они не смогли прорваться к важному со стратегической точки зрения городу, но терроризируют его ракетными атаками

24 сентября сообщалось, что в результате ракетного удара в Токмаке погиб один человек. Также были повреждены газопровод и электропровода. Это стало причиной отключения от электроснабжения северной насосной станции города.

Позже в тот же день в распоряжении «Известий» появились кадры с места ракетного удара ВСУ по Токмаку в Запорожской области. Местная жительница показала корреспонденту разрушенный после атаки дом. Отмечалось, что число пострадавших в результате удара возросло до 13, среди них три ребенка.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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