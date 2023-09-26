ПВО РФ отразила атаку ВСУ на Токмак
Российский комплекс противовоздушной обороны отразил воздушную атаку Вооруженных сил Украины на город Токмак Запорожской области. Об этом 26 сентября «Известиям» сообщили оперативные службы города.
«В 11:05 по мск преступный киевский режим попытался нанести удар по городу Токмак. Сработала система ПВО ВС РФ. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали», — рассказали они.
Днем ранее в результате украинского ракетного удара по Токмаку три мирных жителя получили ранения. Ракета взорвалась на дорожном перекрестке Воровского – Запорожье – Бердянск.
24 сентября сообщалось, что в результате ракетного удара в Токмаке погиб один человек. Также были повреждены газопровод и электропровода. Это стало причиной отключения от электроснабжения северной насосной станции города.
Позже в тот же день в распоряжении «Известий» появились кадры с места ракетного удара ВСУ по Токмаку в Запорожской области. Местная жительница показала корреспонденту разрушенный после атаки дом. Отмечалось, что число пострадавших в результате удара возросло до 13, среди них три ребенка.
Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».