«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ

В распоряжении «Известий» 24 сентября появились кадры с места ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Токмаку в Запорожской области.

Местная жительница показала корреспонденту разрушенный после атаки дом.

Отмечается, что число пострадавших в результате удара украинских боевиков по Токмаку возросло до 13.

Кроме того, после удара ВСУ по Новофедоровке Запорожской области ранены три человека.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате ракетного удара в Токмаке погиб один человек. Также повреждены газопровод и электропровода. Это стало причиной отключения от электроснабжения северной насосной станции города.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.