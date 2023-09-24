Один человек погиб и 11 пострадали при ударе ВСУ по Токмаку

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Токмаку Запорожской области погиб один человек, пострадали 11. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили оперативные службы региона.

Отмечается, что среди раненых трое детей.

Попадания снарядов зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажки на улице Гоголя.

Также повреждены газопровод в переулке Тихий и электропровода. Это стало причиной отключения от электроснабжения северной насосной станции города.

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.